×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:52, 8 сентября 2025

Власти Черкесска отложили расселение жильцов аварийного дома

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чиновники Черкесска сообщили жильцам аварийного дома №9 по улице Гутякулова, что их дом, несмотря на обещания, так и не включен в перечень подлежащих расселению

Как писал "Кавказский узел", жильцы дома №9 по улице Гутякулова в Черкесске с 2021 года просят расселить их, однако чиновники игнорируют их просьбы, хотя и признают, что дом является ветхим. В обращении к президенту России Владимиру Путину жильцы пожаловались на то, что многодетные семьи живут в ветхом здании бывшего общежития, не имея средств на покупку или аренду другого жилья, и попросили помощи в переселении. Администрация президента переадресовала их жалобу правительству Карачаево-Черкесии. В декабре 2021 года жильцы общежития написали еще одно письмо президенту России Владимиру Путину.

Сообщение от жителей общежития по улице Гутякулова, 9 в Черкесске об аварийном состоянии дома, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 22 февраля. "Дом наш находится в аварийном состоянии, фундамент дома осел, кирпичи вываливаются, ремонт не делался лет 30. Платили и за текущий ремонт, и за капремонт. Трубы не менялись лет 30, из труб течет вода под дом. Дом признали многоквартирным, несмотря на то, что у нас общий санузел, общая кухня и душевые", - написали авторы сообщения, которые также отметили, что обращались в различные инстанции, но тщетно.

Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Жительница дома №9 по улице Гутякулова в Черкесске рассказала на правах анонимности 7 сентября корреспонденту "Кавказского узла", что их дома так и не расселяют, но при этом расположенный рядом дом №7, также являющийся аварийным, начали расселять еще весной. По ее словам, ей звонили из мэрии.

«Мне сказали, у вас обращений много, с документами приходите. Я говорю: "Хорошо!" И спрашиваю: «Девятый вы уже расселяете?» «Ой, вы на девятом живете? Нет, мы пока седьмой расселяем», - ответили мне. Ну и приглашение, конечно, отменили», - рассказала она.  

По ее словам, несмотря на неоднократные обращения, чиновники отделываются отписками. Так, в конце августа жильцы дома получили очередное письмо за подписью заместителя мэра Черкесска Заура Тугова, где сообщалось, что дом так и не включен с составленный мэрией список домов на расселение, несмотря на заявления чиновников еще в 2022 году о том, что они рассматривают включение дома в это список.

При этом в письме подчеркивалось, что дом включен в перечень домов, расселение которых осуществляется по подпрограмме «Обеспечение доступным, комфортным жильем и коммунальными услугами населения карачаево-черкесской республики» республиканской программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах». Отмечается, что вопрос о переселении будет решаться поэтапно «по мере поступления в муниципальную собственность новых жилых помещений».

Если раньше нам обещали расселение в 2025 году, то теперь предлагали подождать до 2028 года

«При этом при обращении до того к главе КЧР Рашиду Темрезову нам ответили, что дом включен в региональную программу расселения аварийного жилья. Но если раньше нам обещали расселение в 2025 году, то теперь предлагали подождать до 2028 года», - добавила жительница дома.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
15:53, 7 сентября 2025
Два бойца из Дагестана убиты в военной операции
13:53, 7 сентября 2025
Пропавший в Кабардино-Балкарии турист найден мертвым
10:54, 7 сентября 2025
Семь бойцов из Волгоградской области убиты на Украине
09:55, 7 сентября 2025
Минобороны рапортовало о 37 сбитых беспилотниках в четырех регионах ЮФО
07:56, 7 сентября 2025
Беспилотники сбиты в Ростовской области
06:57, 7 сентября 2025
Пожар произошел на кубанском нефтезаводе после атаки беспилотника
Все события дня
Новости
Мужчина и сокамерники в ИВС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
03:57, 5 сентября 2025
Адвокат заявил о пытках и самооговоре уроженца Карачаево-Черкесии
Рамазан Салпагаров. Фото: администрация Усть-Джегутинского района.
02:53, 28 августа 2025
Власти Карачаево-Черкесии назвали имя убитого на Украине военного
Прокурор изучает словарь "Ислам на Северном Кавказе". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:57, 26 августа 2025
Исламоведы связали запрет словаря "Ислам на Северном Кавказе" с кампанией против ДУМ
Свидетельство к ордену Беслана Меремукова. Фото: пресс-служба Карачаевского района / Telegram
01:58, 21 августа 2025
Контрактник из Карачаево-Черкесии убит на Украине
Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
22:55, 19 августа 2025
Признанные человеческие потери юга России на Украине превысили 7250
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:46, 2 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
5
кавказцы в Америке
Фото
18:05, 19 сентября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Криминальный талант. Откуда берутся мошенники?
Фото
18:24, 21 июля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
комик приехал в Ингушетию и записал стендап
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
17:16, 21 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
В Черкесске людей переселили из одного аварийного жилья в другое
Фото
08:26, 18 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
8
«Как мужчина себя веди... » О неэтичном рекламном контенте 
Фото
21:46, 2 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
5
кавказцы в Америке
Фото
18:05, 19 сентября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Криминальный талант. Откуда берутся мошенники?
Фото
18:24, 21 июля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
комик приехал в Ингушетию и записал стендап
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Площадь в Каспийске получила имя Сталина. Стоп-кадр видео телеканала "Среда" от 05.09.25, https://t.me/sreda_tv/37367.
08 сентября 2025, 00:57
Площадь в Каспийске получила имя Сталина

Беспилотник. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ.
07 сентября 2025, 20:54
Запрет на распространение информации об атаках беспилотников введен на Кубани

Джавид Ахмедов. Скриншот фото с его страницы в Facebook (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России) от 05.09.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=2356469584770505&set=pcb.2356472591436871
07 сентября 2025, 19:54
Азербайджанскому студенту отказано во въезде в Грузию

Пробка на Крымском мосту. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
07 сентября 2025, 14:54
Более 500 машин стоят в пробке перед Крымским мостом на Кубани

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше