Власти Черкесска отложили расселение жильцов аварийного дома

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чиновники Черкесска сообщили жильцам аварийного дома №9 по улице Гутякулова, что их дом, несмотря на обещания, так и не включен в перечень подлежащих расселению

Как писал "Кавказский узел", жильцы дома №9 по улице Гутякулова в Черкесске с 2021 года просят расселить их, однако чиновники игнорируют их просьбы, хотя и признают, что дом является ветхим. В обращении к президенту России Владимиру Путину жильцы пожаловались на то, что многодетные семьи живут в ветхом здании бывшего общежития, не имея средств на покупку или аренду другого жилья, и попросили помощи в переселении. Администрация президента переадресовала их жалобу правительству Карачаево-Черкесии. В декабре 2021 года жильцы общежития написали еще одно письмо президенту России Владимиру Путину.

Сообщение от жителей общежития по улице Гутякулова, 9 в Черкесске об аварийном состоянии дома, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 22 февраля. "Дом наш находится в аварийном состоянии, фундамент дома осел, кирпичи вываливаются, ремонт не делался лет 30. Платили и за текущий ремонт, и за капремонт. Трубы не менялись лет 30, из труб течет вода под дом. Дом признали многоквартирным, несмотря на то, что у нас общий санузел, общая кухня и душевые", - написали авторы сообщения, которые также отметили, что обращались в различные инстанции, но тщетно. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Жительница дома №9 по улице Гутякулова в Черкесске рассказала на правах анонимности 7 сентября корреспонденту "Кавказского узла", что их дома так и не расселяют, но при этом расположенный рядом дом №7, также являющийся аварийным, начали расселять еще весной. По ее словам, ей звонили из мэрии.

«Мне сказали, у вас обращений много, с документами приходите. Я говорю: "Хорошо!" И спрашиваю: «Девятый вы уже расселяете?» «Ой, вы на девятом живете? Нет, мы пока седьмой расселяем», - ответили мне. Ну и приглашение, конечно, отменили», - рассказала она.

По ее словам, несмотря на неоднократные обращения, чиновники отделываются отписками. Так, в конце августа жильцы дома получили очередное письмо за подписью заместителя мэра Черкесска Заура Тугова, где сообщалось, что дом так и не включен с составленный мэрией список домов на расселение, несмотря на заявления чиновников еще в 2022 году о том, что они рассматривают включение дома в это список.

При этом в письме подчеркивалось, что дом включен в перечень домов, расселение которых осуществляется по подпрограмме «Обеспечение доступным, комфортным жильем и коммунальными услугами населения карачаево-черкесской республики» республиканской программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах». Отмечается, что вопрос о переселении будет решаться поэтапно «по мере поступления в муниципальную собственность новых жилых помещений».

Если раньше нам обещали расселение в 2025 году, то теперь предлагали подождать до 2028 года

«При этом при обращении до того к главе КЧР Рашиду Темрезову нам ответили, что дом включен в региональную программу расселения аварийного жилья. Но если раньше нам обещали расселение в 2025 году, то теперь предлагали подождать до 2028 года», - добавила жительница дома.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.