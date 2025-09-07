×

13:53, 7 сентября 2025

Пропавший в Кабардино-Балкарии турист найден мертвым

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели передали следователям тело туриста из Белоруссии, который отправился в горы Кабардино-Балкарии и перестал выходить на связь.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября МЧС сообщило, что начаты поиски 26-летнего туриста из Белоруссии, который приехал в Эльбрусский район и перестал выходить на связь. К спасателям через несколько дней обратился отец мужчины.

Сегодня турист был найден мертвым, сообщило в своем телеграм-канале управление МЧС по Кабардино-Балкарии. "В районе водопада Терскол (высота 2800 метров) нашли и эвакуировали тело туриста из Республики Беларусь и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов", - говорится в публикации.

Вечером 6 сентября поиски были приостановлены, а возобновились утром. "Незарегистрированный турист из Республики Беларусь не выходил на связь с 03.09.2025 года. На работы привлекались 19 спасателей", - сообщило ведомство.

По данным российской стороны, мужчина совершал прогулку в районе водопада и, не удержавшись на скальной поверхности, сорвался с высоты около 30 метров и получил "травмы, несовместимые с жизнью", сообщила пресс-служба белорусского МИД. 

"Отделение посольства Республики Беларусь в Краснодаре оказывает семье всю необходимую помощь и находится в постоянном контакте с российскими компетентными органами", - цитирует сообщение министерства агентство "БелТА".

Автор: "Кавказский узел"

