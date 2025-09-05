Адвокат заявил о пытках и самооговоре уроженца Карачаево-Черкесии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Карачаево-Черкесии Руслан Эсеккуев более двух лет находится под следствием по делу об убийстве инкассатора в 1996 году. Он заявил адвокату, что подвергся пыткам и подписал признательные показания, так как силовики угрожали преследованием его сыну и жене.

О деле 51-летнего Руслана Эсеккуева корреспонденту “Кавказского узла” рассказал его адвокат Умалат Сайгитов. Расследование дела об убийстве, совершенном почти 30 лет назад, продолжается уже более двух лет, за это время следствие уже пять раз обновило предъявляемое Эсеккуеву обвинение, сообщил защитник.

По словам адвоката, Эсеккуев в сентябре 2023 года, подвергнувшись пыткам и угрозам, дал признательные показания по делу об убийстве с отягчающими обстоятельствами (статья 102 УК РСФСР). Перед этим он в течение восьми суток содержался в ИВС Сальска с тремя мужчинами, которые оказывали на Эсеккуева психологическое давление и угрожали сексуальным насилием, если он не подпишет подготовленные следователем бумаги.

«Кроме того, психическое насилие в над моим подзащитным осуществлялось оперативным сотрудником по имени Сергей, который его задерживал - он угрожал Эсеккуеву подкинуть наркотики его сыну и жене, если он не будет сотрудничать со следствием. В итоге под давлением мой подзащитный подписал показания, в которых признал свое участие в грабеже, результатом которого стало убийство инкассатора, а также иные документы, в том числе и отказ от защитников по соглашению», - рассказал Сайгитов.

Он ходатайствовал о признании недопустимым доказательством показаний Эссекуева на начальном этапе следствия, но ему было отказано. «Следствие ведется уже более двух с половиной лет. 1 сентября моему подзащитному вновь продлили содержание под стражей еще на 3 месяца. Это невиданное дело, чтобы так затягивали расследование», - возмущен адвокат. По его словам, следствие затягивается по причине постоянной смены формулировок обвинения, хотя по сути в этих формулировках не меняется ничего.

Он отметил, что Эсеккуев в прошлом уже понес наказание за опосредованную причастность к преступлению, о котором идет речь. «Уголовное дело тридцатилетней давности, тогда было очень много нападений на инкассаторов. В 1996 году его троюродные братья попросили, чтобы он их отвез в одно место. Потом они дали сигнал, он приехал, забрал. Но он не знал, что они будут стрелять. Там они, видимо, начали по машине инкассаторов стрелять и одного убили», - пояснил Сайгитов.

Виновники убийства инкассатора были убиты тогда же в 1990-х годах в бандитских разборках, а на Эссекуева спустя 16 лет вышли оперативники. «В 2012 году его «приняли» и он признался в том, что он их отвозил туда. Он не знал, что они собираются там кого-то убивать. Он был осужден за укрывательство преступления (статья 316 УК). Но в 2023 году вдруг решили возобновить расследование, обвинив Эссекуева самого в соучастии в убийстве. Видимо кому-то из силовиков захотелось получить «палку» за так называемое раскрытие давно прошедшего дела», - сказал адвокат.

Сайгитов обратил внимание, что статья об укрывательстве преступления, по которой был осужден Руслан Эсеккуев - статья небольшой тяжести. «А соучастие в убийстве - это особо тяжкий состав, и поэтому зачет здесь никак не мог иметь место. Сроки давности по разбою уже вышли, а вот сроки давности по убийству остаются на усмотрение суда, потому что это особо тяжкий состав. По этой статье за убийство вопрос продления сроков давности решается судом», - пояснил он.

Все обвинение, по словам адвоката, строится на показаниях Эсеккуева. «Единственным доказательством вины Эссекуева являются его показания, которые он дал под пытками, под давлением, когда его вывезли в “пресс-хату” в Сальск. Заявление об этом имеется, но следствие не обращает на это внимание», - отметил Сайгитов.

Адвокат добавил, что срок наказания Эсеккуеву будет определяться по статье 102 УК РСФСР, действовавшего на момент совершения преступления. Он отметил, что эта статья предусматривает меньшее наказание, чем существующая в действующем УК аналогичная статья. По обвинению в убийстве возможен суд присяжных, но он, как отмечает Умалат Сайгитов, не выгоден следствию и обвинению. «Поэтому прозвучало, что Эссекуеву могут вменить и экстремистскую статью, чтобы не допустить суда присяжных. Хотя для этого нет никаких оснований», - подчеркнул он.

Адвокат Тимофей Широков, не связанный с делом Эсеккуева, подтвердил, что в его случае может применяться статья УК РСФСР. «Там сроки наказания были меньше, и хотя была смертная казнь, мораторий на ее исполнение был введен еще при действии старого кодекса», - сказал он.

При этом Широков усомнился в допустимости доказательств по столь давнему делу. «Если даже суд принял решение продлить срок давности по убийству, достаточно ли одних показаний предполагаемого виновника» , - отметил адвокат.

Адвокат Марина Агальцова, также не связанная с этим делом, выразила сомнения в правомерности возобновления следствия. «В РФ убийство - это особо тяжкая категория дел, там срок давности составляет 15 лет, однако срок давности может приостанавливаться, если человек скрывался от следствия. Получается, как будто бы он скрывался от следствия. Но он уже был осужден за укрывательство, то есть не скрывался от следствия. Здесь можно говорить о том, является ли правомерным возбуждение сейчас», - сказала она.

По мнению адвоката, по истечении длительного времени качество доказательств неизменно ухудшается. «Это свойство времени, оно убивает доказательства, поэтому доказывать преступление такой большой давности крайне сложно. Однако в нашей стране, так как нет реальной состязательности в уголовном процессе и количество оправдательных приговоров минимально,качество доказательств не влияет (на результат) так, как, например, в странах с реальной соревновательной системой. Поэтому такие дела крайне опасны по своей природе: получается, что можно прийти с ничем в ту систему, где оправдательных приговоров единицы, и человек получит наказание за то, чему улик уже нет», - пояснила Агальцова.

Она также отметила, что двойное наказание за одно и тоже преступление недопустимо. "Раньше суд признал, что он довез (исполнителей) до места совершения убийства, но не участвовал в убийстве и не имел такой цели. А теперь получается все наоборот, он как будто бы участвовал в убийстве, есть конфликт с уже вынесенным приговором. Выходит, что следствие будет пересматривать тот судебный акт, который не отменен и который нельзя пересматривать. Здесь я вижу реальную проблему", - резюмировала Агальцова.

