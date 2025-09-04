×

22:58, 4 сентября 2025

Обманутые дольщики подверглись задержанию во время пикета в Адыгее

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские шесть часов продержали в отделе троих пикетчиков и угрожали им уголовным преследованием, но в итоге отпустили их без протокола, заявили дольщики ЖСК “У Меги”.

Серию одиночных пикетов группа дольщиков из Адыгеи организовала 3 сентября. Они были недовольны заявлением главы республики Марата Кумпилова о том, что в регионе якобы нет обманутых дольщиков.

Участники акции в 2017–2019 годах купили квартиры в ЖСК “У Меги”, но дома так и не были достроены, поскольку застройщик обанкротился. По словам активистов, они вышли на одиночные пикеты, соблюдая необходимое расстояние - более 50 метров между пикетчиками с плакатами, пишет Telegram-канал “Осторожно, новости”. 

«Кумпилов соврал президенту России о том, что обманутых дольщиков в Адыгее нет. Мы ЖСК “У Меги”, и мы есть!» - эта фраза, разделенная на три части, была на трех плакатах. По словам участников акции, полицейские при задержании разорвали один плакат. Их доставили в отдел полиции, где “прессовали и пугали”, угрожая лишить свободы на восемь лет, отмечает правозащитный проект ОВД-Инфо (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). 

У одного из пикетчиков силовики угрожали забрать автомобиль, потому что в его машине лежали транспаранты. Диалог об этом с одним из полицейских они сняли на видео - сотрудник МВД заявляет, что намерен "изъять" из закрытого автомобиля транспаранты, не поясняя, на каком основании он собирается провести эти процессуальные действия. 

Активистов продержали в отделе шесть часов, а потом отпустили, так и не составив никаких протоколов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

