Жители Волгограда пожаловались Бастрыкину на управляющую компанию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Управляющая компания почти месяц не может отремонтировать кровлю многоквартирного дома в Кировском районе, которую снесло сильными ураганами в начале августа, пожаловались Бастрыкину жильцы.

Видеообращение жителей Волгограда, которое опубликовало 3 сентября издание "V1.ru" в своем Telegram - канале, к 17:00 набрало более 22 тыс. просмотров.

"Александр Иванович, к вам обращаются жители дома по улице Никитина 137 города Волгограда. В нашем доме, во время сильного урагана, 4 августа, сорвало крышу над машинным отделением лифтовой шахты. Жителями нашего дома была дана заявка в управляющую компанию о перекрытии крыши. Но прошел почти месяц, а крыша до сих пор не перекрыта. Управляющая компания отвечает, что не могут найти подрядчика", - заявила жительница дома на видео.

"Наши обращения в вышестоящие органы ни к чему не приводят. Администрация Кировского района, отдел ЖКХ отвечают, что никак не могут повлиять на работу управляющей компании. Жилищная инспекция отвечает, что этим не занимается и перенаправила нашу жалобу в Департамент ЖК и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда. Там же написали жалобу в прокуратуру Кировского района. Наше обращение будет рассматриваться 30 дней, но у нас нет столько времени", - пожаловалась еще одна участница видеообращения.

"Жители нашего дома переживают, что скоро осень: начнутся дожди и машинное отделение, и лифтовую шахту просто затопит, что отразится на работе лифтового оборудования. Поломка лифта скажется на жителях, особенно, на маломобильных, инвалидах, пожилых людях и семьях с детьми. А также может привести к нарушению пожарной безопасности", - посетовала другая жительница.

"Александр Иванович, просим вас осуществить проверку в отношении управляющей компании «Южные районы Волгоград» и обязать их провести ремонт в ближайшее время", - потребовали собравшиеся.

4 августа издание "V1.ru" проинформировало, что сильный ураган накрыл Кировский район Волгограда. Мощные порывы ветра с корнем вырывали деревья и сносили кровлю у жилых домов.