Жильцов многоэтажки эвакуируют в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ростовской многоэтажке после атаки беспилотников обнаружен неразорвавшийся снаряд, 320 жильцов эвакуируют в пункт временного размещения.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью во время атаки БПЛА получили повреждения верхние этажи двух многоквартирных домов в микрорайоне Левенцовский в Ростове-на-Дону. Для жильцов организован пункт временного размещения.

В одной из многоэтажек, пострадавших при атаке беспилотников в микрорайоне Левенцовский Ростова-на-Дону силовики обнаружили неразорвавшийся снаряд. Проводится эвакуация 320 жителей дома, в пункт временного размещения на базе школы 115, сообщил сегодня врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, после окончания работы саперов и следствия, начнется оценка ущерба.

Всего повреждены две многоэтажки. На ул. Ткачева повреждены фасад и кровля 19-этажного дома. Эвакуация жителей там не понадобилась. На ул. Еляна поврежден фасад и остекление в квартирах 25-этажного дома. С разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. К счастью, серьезного вреда здоровью никто из них не получил.

Также ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростове, Мясниковском и Неклиновском районе. "На западной окраине Ростова и возле соседнего хутора Красный Крым загорелась трава, еще ночью огонь был потушен", - добавил Слюсарь.

