Пункт временного размещения открыт для жильцов поврежденных ростовских многоэтажек

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Для жителей поврежденных во время атаки беспилотникам многоэтажек в Ростове-на-Дону на базе школы открыт пункт временного размещения.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью во время атаки БПЛА получили повреждения верхние этажи двух многоквартирных домов в микрорайоне Левенцовский в Ростове-на-Дону.

Глава города Ростова-на-Дону Александр Скрябин написал в своем телеграм-канале сегодня, что выехал на место происшествия в Левенцовке. Для жителей поврежденных домов на базе нового корпуса школы №115 по улице Жукова открыт пункт временного размещения.

Чуть позже он написал, что в администрации Советского района будет осуществляться прием заявлений на осуществление установленных выплат.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.