00:47, 2 сентября 2025

Следком признал преступлением отравление детей в анапском отеле

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело возбуждено после отравления хлором детей, купавшихся в анапском отеле. Власти утверждают, что отель оказал "все меры поддержки" пострадавшим гостям. 

Как сообщал "Кавказский узел", семеро детей были госпитализированы после купания в одном из анапских отелей. Семьи пострадавших заявили, что сотрудники отеля не оказали им помощь и не вызвали скорую.

Следственный комитет Кубани возбудил уголовное дело после инцидента в одном из гостиничных комплексов в Анапе, где несколько постояльцев 27 августа обратились к врачам с симптомами отравления парами хлора. 

В публикации СК утверждается, что госпитализированы были только шестеро детей и сейчас их здоровью ничего не угрожает. 

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК России предусматривает до двух лет лишения свободы или принудительных работ), говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства. 

Следователи осмотрели место происшествия и допрашивают свидетелей, назначены экспертизы, призванные установить степень вреда здоровью пострадавших. Конкретных подозреваемых в уголовном деле, согласно сообщению Следкома, пока нет. 

Власти Краснодарского края, в свою очередь, отчитались 1 сентября, что все пострадавшие были выписаны в удовлетворительном состоянии еще 29 августа, а причиной происшествия стал "выброс хлора из-за сбоя в работе оборудования в бассейне". 

Власти Краснодарского края, в свою очередь, отчитались 1 сентября, что причиной происшествия стал "выброс хлора из-за сбоя в работе оборудования в бассейне".  Они напомнили, что все пострадавшие были выписаны в удовлетворительном состоянии еще 29 августа, 

“Отелем были оказаны все необходимые меры поддержки гостям, представители все время находились в контакте с родителями пострадавших”, - утверждается в сообщении Оперштаба Кубани. 

