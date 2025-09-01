Семеро детей отравились хлором в анапском отеле

Отдыхающие почувствовали резкий запах и покинули бассейн. Вскоре у детей появились симптомы отравления: слабость, рвота, сильный кашель, некоторые даже потеряли сознание. Четверо детей, включая двухлетнего ребёнка, попали в реанимацию.
По данным прокуратуры Краснодарского края, инцидент произошёл 27 августа в отеле в поселке Джемете. Все дети были выписаны из больницы 29 августа и сейчас в порядке. Ведомство проводит проверку, но решения по ней пока нет.
Также своё расследование проводит Роспотребнадзор, там уточнили, что пострадавшие дети не были частью организованной группы, говорится в публикации.
В Telegram-каналах прокуратуры и Роспотребнадзора по Краснодарскому краю к 11.52 мск не содержится информации об отравлении парами хлора в анапском бассейне.
Как писал "Кавказский узел", 14 человек обратились к врачам после посещения аквапарка "Золотой пляж" в Анапе в июле 2022 года. Девять из них, в том числе пять детей, были госпитализированы. По предварительным данным, 22 июля в оборудовании аквапарка произошел технический сбой, из-за чего увеличилась концентрация хлора в воде, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Пострадавшие могли отравиться парами хлора, предположила и прокуратура.
Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.