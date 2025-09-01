Семеро детей отравились хлором в анапском отеле

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семеро детей были госпитализированы после купания в одном из анапских отелей, семьи пострадавших, что сотрудники отеля не оказали им помощь и не вызвали скорую.

Приехавшая в один из отелей Анапы семья из Краснодара отдала за 4 дня 52 тысячи рублей. В один из дней София вместе с дочкой купались в бассейне и почувствовали странный запах аммиака. Она с дочкой и другие отдыхающие спешно покинули бассейн, а чуть позже сотрудники отеля заявили, что ничего страшного и нужно просто попить воды, сообщил Telegram-канал Shot.

Почти сразу же у всех, кто находился в воде, появились симптомы отравления: слабость, рвота и сильный кашель. Некоторые даже потеряли сознание. По словам туристов, администраторы отеля не вызвали скорую и не предложили помощь. В итоге в больницу доставили семь детей. Четверо из них остались в реанимации. Младшей — 2 года. Отдыхающие уверяют, что администрация отеля никак перед ними не извинилась и не предложила компенсации. В итоге они направили досудебную претензию, говорится в публикации.

Информацию об этом подтвердили в прокуратуре и Роспотребнадзоре края, пишет издание 93.ru.