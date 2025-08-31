Нелегальные мигранты выявлены на стройке в Волгограде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградские силовики провели рейд по стройкам и выявили 25 иностранных граждан, которые работали с нарушением миграционного законодательства.

По итогам рейда в полицию были доставлены 25 иностранцев.

За выявленные нарушения миграционного законодательства в их отношении, а также в отношении их работодателей были составлены административные материалы, пишет 30 августа "Высота 102".

По данным ГУ МВД по Волгоградской области, всего за сутки 16 иностранцев были уличены в грубом нарушении миграционного законодательства, в связи с чем их разместят в Центре временного содержания для последующей депортации из страны.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте в Волгоградской области были введены ограничения на работу мигрантов в сферах образования, здравоохранения, пассажироперевозок, торговли, курьерской доставки и охоты на диких животных.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.