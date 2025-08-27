Руслан Нурушев отправлен к месту отбытия наказания

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Юриста Руслана Нурушева перевели из следственного изолятора ИК-9 в Волгограде в колонию №12 Волжского. Защита готовит кассационную жалобу.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая суд в Тракторозаводском районе Волгограда приговорил юриста Руслана Нурушева к шести годам колонии, признав его виновным в распространении фейков об армии. Защита подала апелляционную жалобу, попросив оправдать Нурушева. Активисты собрали средства для оплаты адвоката Нурушеву в апелляционном процессе. 21 июля Волгоградский областной суд отказался отменить приговор Руслану Нурушеву.

"Руслан написал, что его перевели в ИК-12 в городе Волжском. Поэтому сообщаем группе поддержки, которая пишет ему письма, что адрес у Руслана изменился. Его перевели туда на постоянную отсидку", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Нурушева Юлия Гусева.

После перевода Руслана "на постоянное место отсидки" защита попробует добиться "перережимки" - перевода Руслана с общего режима, например, на режим "принудительно-трудовых работ" (ПТР).

"В той колонии сделать можно ПТР. Они (заключенные на ПТР, - прим. "Кавказского узла") там находятся в будни, а вечером домой уезжают. Выходные дома проводят. Условно-досрочное освобождение политическому вряд ли дадут, но на исправработы можно уйти", - рассказала Юлия Гусева.

На вопрос корреспондента о том, когда защита планирует направить кассационную жалобу, адвокат ответила, что сделает это после отпуска, который заканчивается 12 сентября.

"С ним встречусь в ИК-12 предварительно. Обсудим стратегию защиты и направим тогда кассацию", - пояснила Юлия Гусева.

Юлия сообщила, что жалоб Руслан не высказывал. Письма получал в изоляторе вовремя. Родственников попросил его пока не навещать. В каких условиях он находится сейчас, адвокат не знает. В письмах адвокату Руслан жалоб на новые условия содержания и на новых сокамерников не высказывал. Это станет известно после встречи с подзащитным в ИК-12.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.