Чиновники в Баксане уличены в халатности при расселении аварийного жилья

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жильцы трех аварийных домов в Баксане больше четырех лет ждут переселения, но чиновники местной администрации ничего для этого не предприняли.

Уголовное дело по статье о халатности возбуждено против неназванных сотрудников администрации Баксана из-за затягивания расселения аварийных домов.

Межведомственная комиссия еще в апреле 2021 года признала аварийными три многоквартирных жилых дома по улице Ленина в Баксане. В июне того же года местная администрация вынесла соответствующее постановление, однако чиновники до настоящего времени не предприняли мер для переселения жильцов в безопасные квартиры и сноса аварийных строений, сообщил 25 августа Следком Кабардино-Балкарии.

Конструкции домов существенно повреждены, проживание в них опасно для жизни и здоровья жильцов, о чем местные чиновники “достоверно знали”, следствие приняло меры для ускорения переселения жильцов, отмечается в публикации Telegram-канала ведомства.

Согласно сообщению следователей, конкретных подозреваемых в уголовном деле пока нет. Статья о халатности (часть 1 статьи 293 УК России) предусматривает до года исправительных работ или до трех месяцев ареста.

