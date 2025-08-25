Две туристки избиты в Каспийске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Задержан житель Каспийска, который подозревается в избиении двух находящихся на отдыхе женщин. Одна из пострадавших госпитализирована с сотрясением мозга.

Житель Каспийска задержан по делу о хулиганства с применением насилия (часть 1 статьи 213 УК РФ), сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану.

По данным следствия, 21 августа в городе Каспийске подозреваемый, действуя из хулиганских побуждений, публично оскорбил группу отдыхающих, после чего применил физическое насилие к двум женщинам. В результате одна из женщин получила телесные повреждения, в том числе сотрясение головного мозга, она была госпитализирована.

"Подозреваемый задержан. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.