Жители Котово встревожены массовыми отравлениями животных

Неизвестные массово травят собак и кошек, в том числе домашних, в райцентре Котово в Волгоградской области, заявили местные жители. Полиция требует от владельцев умерших животных свежие результаты экспертизы, которую можно заказать лишь в Волгограде.

С начала августа в райцентре Котово, преимущественно в частном секторе, массово фиксируются случаи отравления собак и кошек, причем гибнут не только бродячие животные, но и домашние, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» зооактивистка Виктория Богданова.

«У меня были кот и кошечка. Со двора (на улице Чапаева) практически не выходили. Их отравили, умерли у меня на руках. У знакомых собака во дворе на цепи сидела, ее отравили. С середины августа случаи отравления животных стали массовыми. Люди обращаются в полицию, там принимают заявления, но говорят, что хозяин сам должен заказывать экспертизу (умершего животного). Но сделать это надо в течение суток в Волгограде, в Котово экспертизу не делают. Но в течение суток это сделать практически невозможно», - рассказала Виктория.

Жительница улицы 9 мая Ирина Ермакова сообщила активистке, что в ее микрорайоне от отравлений скончались несколько животных. В соцсети не представившаяся девушка сообщила о гибели животных во дворе дома №38 на улице Победы. У Натальи, живущей на улице Свердлова, в мучениях скончалась собака. В соцсети молодой человек, не назвавший свое имя, сообщил Виктории, что в микрорайоне «Старое Котово» собаки «умирали и лежали потом на улице». «В полицию не знаю, кто из них обращался. Обратились я и Наташа, приняли наши заявления. Даже посочувствовали, но нет доказательств: видео (совершения преступления) нет, экспертизы нет, свидетелей нет. Написали как заявление о проведении проверки по факту живодерства», - сообщила Виктория.

Зоозащитница перечислила симптомы отравления животных, умерших в Котово: пена, судороги, слизистая посинела и в ушах видно как капилляры полопались. Богданова предположила, что так действует яд, но какой, она не знает. На четырех видеозаписях, которые активистка предоставила редакции, видно как страдают отравленные животные. По этическим соображениям «Кавказский узел» не публикует эти кадры.

«Говорят, что травили, так как много жалоб, мол собаки нападают на детей. Нам сказали в ветеринарке, что экспертизу надо быстро в течение суток делать в Волгограде, самим ехать и везти тело. Люди не могут этого ничего сделать, да и не знают как себя вести в такой трагедии. Поэтому все успокоились от безвыходности и скоро будут воспринимать живодерство как обычное дело», - возмутилась Виктория, добавив, что заявлений в прокуратуру и администрацию города она пока не писала.

Животных травят во дворах хозяев

Ольга Мельникова сообщила, что у ее соседки-пенсионерки отравили котенка, который за пределы двора не выходил - по словам женщины, «отраву кинули через забор». Сама она теперь не выпускает своих кошек из дома во двор. «Чудом выжил (котенок). Мы его к ветеринару носим - капельница, таблетки. Ну, печень посажена, конечно. Соседка моя тяжело это переживает. Мы стерилизовали пять (бесхозяйных) собак в веткабинете, они на дачах жили, на окраине города, бирки у них были. Вот они погибли, их отравили. Зачем? Они стерилизованы были, не агрессивные», - рассказала женщина корреспонденту «Кавказского узла».

Ольга заметила, что отравления носят очаговый характер. По ее словам, центральные улицы с многоквартирными домами не пострадали от живодеров. «Но в частном секторе, особенно по улице 9 мая, с весны животных травят. Чем травят, не знаю, но могут и маленькие дети пострадать - возьмет в рот этот шарик и отравится. Это не проступок, это преступление. И были у нас уже случаи массовых отравлений собак, причем травят стерилизованных, помеченных бирками собак», - сказала Мельникова.

Лилия Раскоп подтвердила слова Ольги о гибели чипированных неагрессивных животных в дачном кооперативе, расположенном на выезде из Котово. Она также сообщила о другой группе чипированных собак, которые исчезли в том же районе. Перед началом учебного года, по словам женщины, ожидается массовое убийство бесхозяйных животных в городе. «Администрация (города) получает заявки на отлов и стерилизацию животных. Но им, похоже, проще купить отраву, чем заказывать отлов», - предположила женщина.

Лилия также опасается, что от яда, который убивает животных, могут пострадать дети. Кроме того, она переживает, что дети видят мучения отравленных животных - это, по ее мнению, может плохо сказаться на детской психике. Лилия рассказала также о «знаменитой службе отлова из Саратова», которая обслуживает Котовский и Камышинский районы. По ее данным, эта служба не возвращает чипированных и стерилизованных животных в места их прежнего обитания. «По саратовской трассе люди видят иногда кучи убитых собак. Наша камышинская знакомая как-то попыталась помешать этой службе отлавливать собак, так на нее уголовное дело завели. Чем оно закончилось, не знаю», - рассказала Лилия Раскоп.

Житель котовского района Серино Сергей Коренец сообщил, что во дворе его тещи погибли две собаки. Одна была на привязи, вторая на «вольном выгуле». «Теща сильно плакала над ними. Они когда умирали, сильно страдали, пена изо рта, жуткое зрелище. И все это видели соседские дети. Потом на пустыре там собака умирала, тоже долго скулила. Хотел ее добить из ружья, жена сказала не делать этого, так как потом обвинят в живодерстве», - сказал мужчина.

Сергей предположил, что травят бесхозяйных животных люди, чьих детей покусали собаки, такие случаи в Котово были. Но почему травят животных домашних, он не знает. Сергей заметил, что его теща не стала обращаться в полицию и не писала заявлений ни в прокуратуру, ни в администрацию города.

«Власти должны бездомных животных отлавливать. Не должны собаки бегать по улицам. Кошки тоже не должны свободно разгуливать по городу, так как из лесу могут бешеные лисы заходить, их кусать. Бешенство, как мы знаем, смертельно опасно. Порядок власти должны навести, а то вот люди самочинно преступления совершают», - заявил Сергей.

Пенсионерка Елена Владимировна сообщила, что не выпускает свою кошку на улицу, как делала раньше. Женщина узнала о массовых отравлениях животных в райцентре, поэтому боится за жизнь своей питомицы. «У нас принято, чтобы кошки свободно гуляли, но вот она почти месяц в квартире сидит. Боюсь выпускать, по городу ходят отравители. Говорят, траву по городу опрыскивают, думаю, так бездомных животных травят. Наверное, это крысиный яд, он самый доступный. Не думаю, что в администрации было такое задание, скорее всего, люди сами убивают животных. Это те, может, кого покусали собаки», - предположила пенсионерка.

В администрации города Котово отказались отвечать на вопросы «Кавказского узла», предложив направить официальный запрос в пресс-службу аппарата губернатора. Сотрудник, взявший трубку, лишь заметил, что никаких мероприятий по отравлению бесхозяйных животных мэрия проводить не могла, «так как это преступление».

Уголовная статья против живодеров не действует

Зоозащитница, учредительница приюта «Дина» Анжела Макарова сказала корреспонденту «Кавказского узла», что не слышала о массовых отравлениях животных в Котово, так как находилась с гуманитарной миссией на Донбассе. «Отравления животных в Волгоградской области, увы, частое явление. Постоянно получаем такую информацию от наших волонтеров и кураторов. Пытались несколько раз инициировать уголовные дела по фактам живодерства, но все попытки были для нас неудачными», - посетовала зоозащитница.

Анжела подтвердила необходимость самостоятельного проведения экспертизы отравленных животных в специализированных лабораториях. «Да, необходимо вести погибшее животное к экспертам в Волгоград. Их в регионе всего двое лицензированных, и оба в Волгограде. В районах, понятно, таких специалистов нет, таково несовершенство системы», - посетовала Анжела.

Макарова отметила, что даже результат экспертизы не гарантирует расследование и наказание виновных. Она рассказала о вопиющем случае в городе Краснослободске, в окрестностях которого находится ее приют - среди бела дня, на глазах местных жителей некий мужчина расстреливал из ружья «Сайга» бездомных собак. Зоозащитники приюта «Дина» провели экспертизу убитых животных в лицензионной лаборатории, подали заявление в полицию, предоставили следователю изъятую из трупов дробь. «Но дело закончилось ничем. Уголовная статья за жестокое обращение с животными, к сожалению, у нас не работает», - возмутилась зоозащитница.

На несовершенство уголовной нормы о наказании за жестокое обращение с животными (статья 245 УК России) обратил внимание и юрист Сергей Иващенко. По его данным в России ежегодно следственные органы возбуждают по этой статье от 600 до 700 уголовных дел - в 2024 году, например, таких случаев было 656. Наказание за преступление варьируется от штрафов (от 80 тысяч рублей) до (при отягчающих обстоятельствах) лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

«Думаю, уголовных дел возбуждается мало. Такое невнимание следователей к живодерам связано с тем, что доказательную базу собрать крайне сложно. Например, при отравлении обязательно нужно проводить судебно-ветеринарную экспертизу, а осуществлять ее может только квалифицированный ветеринарный врач, каковых в регионах по пальцам можно пересчитать. Несовершенный неработающий закон приводит к чувству безнаказанности у преступников, что может спровоцировать их на совершение более тяжких преступлений», - сказал Сергей Иващенко.

