Обвиненный в вымогательстве силовик оставлен в СИЗО Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Ингушетии отклонил апелляционную жалобу оперуполномоченного МВД Адама Коригова на продление содержания в СИЗО. Он останется под стражей до 7 сентября.

По данным Верховного суда Ингушетии, 25-летний оперуполномоченный ЦПЭ МВД по республике Адам Коригов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ (вымогательство) 1 . Апелляцию на продление срока содержания под стражей подал в суд адвокат силовика.

Адам Коригов обвиняется "в вымогательстве 100 тысяч рублей под угрозой распространения позорящих сведений (переписка интимного характера в социальных сетях с неизвестной женщиной), совершенном группой лиц по предварительному сговору", сообщила сегодня пресс-служба Верховного суда Ингушетии на своей странице "ВКонтакте".

Коригов не единственный сотрудник МВД, задержанный за вымогательство денег под угрозой "слива" интимной переписки. Ранее по похожему обвинению был задержан 23-летний оперуполномоченный Рамзан Чилиев и его предполагаемый сообщник Умар Илиев, сообщила пресс-служба Верховного суда Ингушетии 18 апреля 2025 года в своем Telegram-канале. Их обвиняли в вымогательстве 300 тысяч рублей у жителя Ингушетии группой лиц с применением насилия.

В Ингушетии нередки случаи использования силовиками запрещенных методов дознания, однако к ответственности привлекаются единицы. При этом в целом по стране по статье о превышении должностных полномочий с применением пыток с момента ее внесения в Уголовный кодекс не вынесено ни одного приговора, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Ранее "Кавказский узел" писал, что двое сотрудников Назрановского линейного отдела МВД на транспорте заподозрены в вымогательстве и получении взятки от подозреваемого в хранении наркотиков. По данным следствия, 18 мая полицейские потребовали от подозреваемого в хранении наркотиков 300 тысяч рублей за непроведение проверки в отношении него.