Жители Южной Осетии просят Гаглоева обеспечить жильем семью бывшего военного

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 150 жителей Южной Осетии поставили подписи под обращением к президенту республики Алану Гаглоеву с просьбой выдать жилье бывшему военному Таймуразу Туаеву, который стал инвалидом после инсульта.

Текст обращения с просьбой о жилье для семьи Туаева уже передан в общественную приемную президента и в парламент, но сбор подписей продолжается, - организаторы кампании хотят собрать не менее 1000 подписей, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" инициатор сбора Жанна Квагинидзе.

Участник грузино-осетинского конфликта Таймураз Туаев более 30 лет не может получить жилье. В 1990 году грузинские правоохранители обвинили Туаева в убийстве ребенка, но через несколько месяцев после ареста его освободили за отсутствием доказательств. Супруги Туаевы с двумя сыновьями живут в однокомнатной квартире, принадлежащей сестре его жены, писал Telegram-канал "Сапа Цхинвал".

"Я узнала о его истории еще в прошлом году в социальных сетях, мне стало интересно. Я стала узнавать про них, про Таймураза, его семью. Конечно, я помню ту истерию 1990 года, но я не знала, что в убийстве ребенка обвинили Таймураза. Я поинтересовалась, неужели никто не писал властям ходатайства или письма за столько лет. Как выяснилось, нет. Тогда я решила, что этим человеком, который будет собирать подписи, буду я", - рассказала Квагинидзе.

Резонансный инцидент 1990 года, который Квагинидзе упомянула как "истерию", произошел в разгар грузино-осетинского конфликта в селе Прис, в смешанной грузино-осетинской семье. Трагический случай описан в обращении к Гаглоеву.

"Молодой отец случайно разрядил ружье в своего девятимесячного сына, спавшего в люльке. Ребенок погиб на месте. В семье было решено представить дело так, что младенец стал жертвой кровожадности осетин, а на роль злодея определили 25-летнего Таймураза Туаева, также проживавшего в селе Прис. Впоследствии, причем очень скоро – на третий день, было установлено, что ребенок погиб в результате неосторожного обращения его отца с оружием. Но прежде чем об этом стало известно, Таймуразу предстояло пройти, без преувеличения, все круги ада в грузинских застенках", - говорится в тексте обращения.

Его авторы утверждают, что общественно-политический фон трагедии обусловил "истеричную кампанию" в Грузии, где "доставленную из Приса окровавленную люльку" демонстрировали возмущенным людям. Туаев пробыл под арестом в Грузии четыре месяца, его жестоко избивали. Уже после освобождения у него возникли проблемы со здоровьем, а в 2019 году у Таймураза случился инсульт, в результате которого он стал инвалидом первой группы. С тех пор он не может работать, получает только пенсию по инвалидности в сумме 11 тысяч рублей.

Вся семья Таймураза живет сейчас в однокомнатной квартире родственников, рассказал его сын Давид Туаев корреспонденту "Кавказского узла".

"Жилье отцу полагалось по многим критериям. Его дом в селе Прис был сожжен, как и все село, в принципе, ему обещали помочь как пострадавшему от конфликта. Обещания восстановить тот дом так и не были исполнены", - рассказал сын Таймураза.

Позже Таймураз пытался встать в очередь на получение жилья в министерстве обороны, где он работал, но его исключили из очереди, так как ранее на его имя был оформлен дом брата. Позже изменились и условия постановки в очередь на жилье, с 2010-го распределением жилья стала заниматься городская администрация.

"Сейчас в очередь ставят только тех, кто уже был в списках. Я не знаю, зачем мне снова говорят собрать документы, что это даст. Мне вот дали перечень документов, здесь внизу четко написано: "Пакет документов принимается только у состоящих на учете и при наличии всех необходимых справок", - говорит Давид.

По его словам, разные чиновники обещали в обход этого правила все же включить семью Таймураза в списки, но чиновники часто сменяются, и их обещания пропадают вместе с ними. "Нам уже более 15 лет все обещают и обещают, а потом - ничего. Я еще сохраняю надежду, но, скажу честно, остальные члены моей семьи надежду уже потеряли", - сказал Давид Туаев.

Инициаторы сбора подписей надеются, что подписи привлекут больше внимания к судьбе Таймураза Туаева. По словам Жанны Квагинидзе, процесс сбора идет не так быстро, как хотелось бы: многие люди настороженно относятся к инициативе, если не знают, о ком идет речь. Подписи собирают несколько человек, в том числе сын Таймураза Туаева Давид.

"Он ведь отстоял не только себя, но и честное имя всего осетинского народа. Ведь тогда говорили, что "дикие осетины убивают грузинских младенцев в люльках", - подытожила Жанна Квагинидзе.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.