Погорельцы из Майкопа стали возвращаться в свои квартиры

19 квартир пострадали при пожаре в многоэтажке в Майкопе, семь из них полностью выгорели. Власти пообещали материальную помощь жильцам, часть из них уже вернулась из пункта временного размещения в свои квартиры.

Как писал "Кавказский узел", жильцы многоэтажки в столице Адыгеи вынуждены были остаться в пунктах временного размещения после того, как пожар повредил около 30 квартир.

Специалисты городских служб и ресурсоснабжающих организаций работают на месте пожара, произошедшего 12 августа в доме по ул. Депутатской, 25, сообщил сегодня глава Майкопа Геннадий Митрофанов.

Подрядная организация продолжает демонтаж кровельного покрытия, сгоревшего при пожаре. В дом уже подаётся вода и электроэнергия. Восстановлена работа лифтов. Жители постепенно возвращаются в свои квартиры", - написал он в своем Telegram-канале.

Специалисты газовых служб работают с жильцами пострадавших квартир по соблюдению требований безопасности для восстановления газоснабжения. Основная часть квартир готова к пуску газа. В ряде жилых помещений для полноценной подачи газа необходимо устранить замечания по функционированию вентиляции, выявленные при комиссионном обследовании, заявил мэр города

Ранее он проинформировал, что от огня и подтопления наиболее пострадали 19 квартир, из которых 7 – полностью выгорели. Глава Адыгеи поручил мэрии Майкопа проработать вопрос выплат материальной помощи в зависимости от понесённого ущерба. Отдельно Мурат Кумпилов подчеркнул, что ремонт кровли и наиболее пострадавших квартир будет проведён централизованно за счёт муниципальных и республиканских средств. Расселённые в пункты временного размещения жители – а таких насчитывается 32 человека – получат материальную помощь, сообщал Митрофанов 14 августа.

