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21:07, 6 августа 2025

Кубанские пенсионеры добились возврата дела в районный суд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарский краевой суд удовлетворил жалобу обвиняемых в создании незаконного вооруженного формирования пенсионеров на передачу их дела в военный суд и возвратил дело в суд первой инстанции. Родные подсудимых назвали это решение победой, защита намерена добиваться возврата дела прокурору.

Как писал "Кавказский узел", пенсионеры Николай Набиев, Сергей Кузовенко и Марина Захарова, обвиненные в создании незаконного вооруженного формирования, жаловались на проблемы со здоровьем в СИЗО. Близкие заявили, что узнают об их состоянии от адвокатов, свиданий с родными обвиняемым не дают. По словам свидетеля, обвиняемые занимались общественной деятельностью, а в создании НВФ обвинены необоснованно. В апреле прокурор запросил для обвиняемых от 11 лет до 12,5 года лишения свободы. Обвиняемые отказались признать вину. 6 июня Успенский районный суд Краснодарского края не стал выносить приговор и передал дело на рассмотрение Южного окружного военного суда. Кузовенко и Захарова обжаловали это решение.

Набиев, Кузовенко и Захарова обвинены в создании вооруженной группировки и хранении оружия. По данным источника, дело сфабриковано и построено "только на провокациях" сотрудников ФСБ, которые покупали алкогольные напитки и в течение года снимали двух пенсионеров на видео во время застолий. Пенсионеры более двух лет находятся в СИЗО, они вину не признают, заявляя, что пытались бороться с коррупцией в органах власти. Движение "Помощь политзаключенным" регулярно отправляет денежные переводы на счета Набиева, Кузовенко и Захаровой в системе ФСИН, чтобы они могли купить в заключении продукты и необходимые предметы.

Краснодарский краевой суд 6 августа удовлетворил жалобу кубанских пенсионеров о передаче их дела о создании незаконного вооруженного формирования в военный суд. "Через неделю дело Захаровой, Кузовенко и Набиева будет вместе с апелляционным постановлением краевого суда направлено в суд первой инстанции для рассмотрения по существу с самого начала", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель канцелярии краевого суда. Защита и родственники потерпевших подтвердили решение и сообщили, что остались довольны результатом, на который и надеялись.

"Мы переживаем за родных и держим связь друг с другом. Все-таки у всех троих возраст и большие проблемы со здоровьем. Вменяемая им страшная статья совершенно не отвечает не только складу их ума, но их миролюбивым характерам и укладу жизни, который они вели. Только потому, что кто-то решил на социально незащищенной группе пожилых людей состряпать дело и получить за это погоны, наших родных уже третий год таскают по судам, тюрьмам и просто изматывают морально и физически. Мне известно, что они все очень устали и переживают очень остро несправедливость по отношению к себе", - рассказала одна из родственниц подсудимых корреспонденту "Кавказского узла".

Она поблагодарила судью краевого суда, "которая разобралась и не стала подтверждать абсурдную мотивацию суда первой инстанции" о том, что преступление пожилыми людьми было совершено "в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма". "Никто из наших родных не обвинялся ранее в пропаганде терроризма по статье 205.2 УК РФ", - сказала она.

По ее мнению, попытка перенаправить дело в военный суд показывает, что никто из судей не хочет брать на себя ответственность за вынесение заведомо незаконного приговора, что является уголовно-наказуемым деянием.

Не связанный с делом адвокат Николай Романов подтвердил, что "согласно статье 305 УК РФ "Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта" для судей наступает ответственность от 3 до 10 лет лишения свободы".

 По словам адвокатов подсудимых, они намерены после получения дела в Успенском районном суде и назначении его к слушанию, заявить ходатайства о передаче дела прокурору. "Согласно статье 237 УПК РФ "Возвращение уголовного дела прокурору", прокурор будет обязан: устранить указанные судом нарушения; при необходимости направить дело на дополнительное расследование следователю или дознавателю (часть 3 статьи 221 УПК РФ); либо изменить обвинение; либо прекратить уголовное дело, если основания для обвинения отсутствуют. После устранения нарушений прокурор: утверждает новое обвинительное заключение; направляет дело обратно в суд. Что касается сроков, то прокурор должен устранить нарушения в разумный срок. Если нарушения неустранимы (например, отсутствуют доказательства), дело может быть прекращено", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из защитников.

 Родственники подсудимых стариков, которые приезжали поддержать своих близких в крайсуд, рассказали, что, как их уведомили адвокаты, рассмотрение апелляции было назначено на 4 августа, но судья только сегодня огласила решение. Заседание, по их словам, длилось не более 15 минут, в здание суда их не пустили, а их близких не привозили. Они принимали участие в процессах 4 и 6 августа по видеоконференцсвязи. Все они обеспокоены состоянием здоровья своих пожилых родственников. "Это большая физическая и психологическая травма, сидеть, ничего не совершив криминального и подвергаться преследованию судебно-следственной системы три года с перспективой быть осужденными фактически на пожизненные сроки с окончанием жизни в тюрьме", - сказала одна из родственниц.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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