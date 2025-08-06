Граждане Украины объявили голодовку на грузинском пограничном пункте пропуска

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Пятеро граждан Украины находятся уже длительное время на грузинском КПП "Дариали". По их словам, в подвале живет 97 человек, их не пускают в страну. Голодающие потребовали допустить к ним украинского консула, предоставить возможность покинуть Грузию или подать ходатайство о международной защите.

Как писал "Кавказский узел", в конце июня волонтеры сообщили, что на границе России с Грузией находятся 57 человек, ожидающих проверку личности, в том числе граждане Украины.

Пятеро граждан Украины, которые находятся в подвальном помещении грузинского пограничного пункта пропуска "Дариали", объявили бессрочную голодовку, об этом пишет 5 августа "Грузия-онлайн" со ссылкой на одного из участников голодовки Сергея Ларко, который живет на границе России и Грузии уже около месяца.

По словам Ларко, участники голодовки намерены передать грузинским пограничникам официальное заявление о начале голодовку. Ее они объявили "в знак протеста против незаконных действий грузинских пограничников" и нарушения прав.

Ларко рассказал, что 21 июня его депортировали из России, а в Грузии у него изъяли паспорт и взяли биометрические данные. В настоящее время он находится "в нечеловеческих условиях в подвале КПП "Дариали" вместе с 97 людьми, среди которых есть больные ВИЧ и туберкулезом". Он добавил, что во въезде в Грузию ему отказали, как и в подаче заявления на предоставление убежища, юридическое помощи и возможности обжаловать задержание.

Участники голодовки требуют пропустить к ним украинского консула, разъяснить причины их задержания, дать возможность покинуть территорию Грузии и подать ходатайство о международной защите, провести медобследование и прекратить незаконное содержание под стражей.

в декабре 2023 года группа граждан Украины, в основном бывших заключенных, длительное время ожидала разрешения на въезд в Грузию из России. Некоторые из них провели около месяца на КПП. По их словам, помощь им оказывали лишь волонтеры.

В октябре 2023 года семь граждан Украины вынужденно провели в буферной зоне на российско-грузинской границе больше двух недель. Ранее они отбывали наказание в колониях Херсона, после освобождения их привезли в депортационный центр в Волгограде и выдали постановления о запрете на въезд в Россию. Пока власти Грузии отказывались пустить их на территорию страны, волонтеры снабжали украинцев продуктами и предметами первой необходимости.

В конце ноября того же года стало известно, что власти Грузии вновь отказались пустить в страну бывших украинских заключенных. Волонтерам удалось добиться пропуска восьми украинцев, но еще восемь человек, которые к тому моменту провели на пропускном пункте уже больше двух недель, остались ждать на границе.