Пожары возникли в Ростовской области после атак БПЛА

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Подстанция в Миллеровском районе и навес частного дома в Тацинском районе загорелись после уничтожения военными беспилотников. Огонь потушен, люди не пострадали. Минобороны отчиталось о семи сбитых БПЛА над Ростовской областью.

Военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах, сообщил сегодня врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция. Пожар на площади 500 квадратных метров ликвидирован. В станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Огонь оперативно потушен. Никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских БПЛА над Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областями, из них в Ростовской области сбиты семь беспилотников, сообщило сегодня Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 1 августа атаке беспилотников подверглись Таганрог, Новошахтинск, а также Мясниковский, Родионово-Несветайский, Неклиновский и Тарасовский районы Ростовской области. В результате атаки повреждены дома жителей Новошахтинска и сельчан в Неклиновском районе. Власти пообещали пострадавшим помощь в восстановлении имущества. По данным военных, в регионе были сбиты 12 беспилотников.

В ночь на 2 августа атаке беспилотников подверглись Каменск-Шахтинский, Белая Калитва и пять районов Ростовской области. В Красносулинском районе в результате атаки возник пожар на предприятии, погиб охранник.

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