Оправдан участник прошлогодних беспорядков в Ереване

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Суд в Ереване оправдал участника движения "Тавуш во имя Родины" Гора Мелик-Саакяна, который был арестован в июне прошлого года после беспорядков у здания Национального собрания Армении.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня в ходе столкновений с протестующими в Ереване силовики применили светошумовые гранаты, 98 участников акции были задержаны. В результате столкновений медпомощь потребовалась 101 человеку. До суда дошло дело 16 человек, один из которых был обвинен в участии в массовых беспорядках, остальные - в хулиганстве.

Суд в Ереване оправдал 4 августа участника движения "Тавуш во имя Родины" Гора Мелик-Саакяна, который участвовал в беспорядках в июне прошлого года, пишет News.am со ссылкой на адвоката Рипсиме Петросян.

По словам адвоката, судья вынесли оправдательные вердикт, заявив, что инцидент 12 июня 2024 года у здания Национального собрания Армении не содержит признаков хулиганства.

Напомним, что 24 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти. 25 июня силовики провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти в Армении. По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек.