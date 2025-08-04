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16:57, 4 августа 2025

Армения обвинила Азербайджан в обстреле экскаватора на границе

Пулевое ответстие на корпусе экскаватора. Фото: пресс-служба Минобороны Армении.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Техника, работавшая на армянских позициях близ границы в Сюникской области, была обстреляна азербайджанскими военными, заявило Минобороны Армении. 

По информации ведомства, инцидент произошел сегодня днем, около 13.10 по местному времени в нескольких километрах от к северо-востоку от населенного пункта Веришен Сюникской области. 

“Подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь в направлении экскаватора, осуществлявшего работы по строительству межпозиционных дорог”, - говорится в сообщении на сайте Минобороны Армении. По информации ведомства, в результате обстрела никто не пострадал. К сообщению приложены фотографии поврежденной техники. 

Минобороны Армении призвало азербайджанскую сторону расследовать обстрел и выступить с публичными разъяснениями. По состоянию на 16.55 мск на сайте Минобороны Азербайджана и в официальном Telegram-канале ведомства нет комментариев относительно этого заявления Еревана.

Как писал "Кавказский узел", 29 и 30 мая Минобороны Армении обвинило азербайджанских военных в обстреле жилого дома в Хознаваре Сюникской области, в Баку тогда отвергли обвинения. 

8 мая Минобороны Армении также заявило, что крыша жилого дома в селе Хнацах повреждена в результате обстрела с азербайджанской стороны. 21 и 23 апреля ведомство сообщало, что жилой дом в селе Хознавар Сюникской области поврежден в результате обстрела со стороны Азербайджана. Азербайджанские военные никогда не открывают огонь по гражданским объектам, возразило Минобороны Азербайджана.

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Автор: "Кавказский узел"

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