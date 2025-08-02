Солтаев потребовал наказания за избиение чеченца в Ленинградской области

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В Ленинградской области расследуется дело об избиении охранника одного из заведений Умара Сербиева и его коллеги людьми, назвавшимися "Русской общиной", заявил уполномоченный по правам человека в Чечне. Конфликт возник из-за участника СВО, у которого охранники забрали паспорт, указала "Русская община".

В связи с избиением Умара Сербиева неустановленными лицами, которые представились членами организации "Русская община", возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Изначально дело проходило по статье 116 (побои или насильственные действия), но впоследствии его переквалифицировали на более тяжкую часть 2 статьи 115, заявил в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.

Он отметил, что конфликт произошел в декабре 2024 года в Ленинградской области, после этого он обратился к уполномоченному по правам человека в Ленинградской области, который оказал содействие. "Я хочу обратиться в Генеральную прокуратуру, потому что на обращение в прокуратуру Ленинградской области мы ответ до сих пор не получили", - сказал он 31 июля, отметив, что подозреваемые установлены, и выразил надежду, что их "обязательно накажут".

Видео о конфликте было опубликовано в Telegram-канале "Русская община" 4 декабря 2024 года.

"Охранники отняли паспорт у выпившего бойца СВО. Выходцы из Чеченской Республики отняли паспорт и потом шантажировали солдата, требовали с него деньги. Полиция не отреагировала", - говорится в сообщении.

На видео несколько молодых людей стоят у стены. Один из них прикладывает к носу, из которого идет кровь, тряпку. "Мы на своей земле. У нас есть люди, которые выпивают. Это не дает вам права как с какими-то скотами общаться, потому что есть мы, мы русские. Вы кто?" - спрашивает человек, которого на записи не видно. "Чеченцы", - отвечает молодой человек, у которого идет кровь из носа.

В записи не указано, что в конфликте участвовали представители "Русской общины". "Видео скинули в предложку", - говорится в описании к видео.

Как писал "Кавказский узел", о конфликтах между "Русской общиной" и выходцами из Чечни сообщалось и ранее. Так, 19 июня чеченский боец поп-ММА Ибрагим Исламов призвал представителей "Русской общины", участвовавших в инциденте с чеченскими детьми и женщинами в Люблино, встретиться с ним. Своих сторонников Исламов заверил, что "виноватые признают свою ошибку". Представители "Русской общины" действовали в Люблино законно, но сами стали жертвами провокации, заявил координатор движения 22 июня, не отреагировав на призыв Исламова. Представители "Русской общины" неадекватно отреагировали на лезгинку в Люблино, проявив ксенофобские установки, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. До приезда полиции представители "Русской общины" не имели законных оснований принуждать к чему-либо исполнителей лезгинки во дворе московского ЖК, однако их действия вряд ли могут быть квалифицированы по конкретной статье.

Жители района Люблино в Москве сняли видео, на котором заявили, что представители "Русской общины" пытались незаконно задержать чеченских детей. За детей заступились женщины, была вызвана полиция. 20 июня было опубликовано видео, на котором представители "Русской общины", скрыв лица, заявили, что не применяли недопустимых методов к детям в Люблино, но столкнулись с агрессией местных жительниц и угрозами в соцсетях.

Этнический национализм в России не поощрялся ранее, но в нынешних условиях действия "Русской общины", демонстрирующей лояльность власти, не становятся объектом расследования силовиков, как и в целом дела по мотиву ксенофобии, указали аналитики, комментируя конфликт в Люблино и поджог чеченского кафе в Раменском.

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