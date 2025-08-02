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18:56, 2 августа 2025

Новую эвакуацию жителей объявили в Тырныаузе из-за угрозы селя

Тырныауз после схода селя. Стоп-кадр видео из Telegram-канала prohlad_no от 02.08.25, https://t.me/prohlad_no/12410.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Тырныауза призвали эвакуироваться жителей ряда домов из-за угрозы нового схода селя. До этого глава КБР отчитался, что в пунктах временного размещения остаются 63 человека.

Как писал "Кавказский узел", в связи с угрозой нового схода селя власти призвали эвакуироваться жителей тырныаузского микрорайона Герхожан, для которых организованы три пункта временного размещения. На утро 1 августа были эвакуированы 342 человека. Вечером  власти объявили эвакуацию жителей еще одной части Тырныауза. Горожан попросили освободить дворы от машин и проследовать в пункты временного размещения. 

31 июля мощный сель сошел в Тырныаузе, селевой поток заполнил первый этаж здания администрации Эльбрусского района. Часть микрорайонов осталась без воды, света и газа, власти объявили эвакуацию жителей ряда домов. Предыдущий поток селевых масс в Тырныаузе сошел 21 июля, с этого дня в Эльбрусском районе действует режим ЧС. 

Сегодня днем администрация Тырныауза призвала жителей домов, расположенных рядом с  селепропускным лотком, направиться в пункты временного размещения, приведя адреса трех пунктов. "При себе иметь документы и необходимые вещи", - говорится в сообщении от 14.33 мск. О новом сходе селя к 17.56 мск не сообщалось.

Власти также сообщили о подвозе воды и поступлении лекарств в город. Так, фура с бутилированной водой была подана к мечети, а Минздрав КБР направил в город необходимые лекарства.

При этом глава республики Казбек Коков сегодня днем, до сообщения о новой эвакуации, рассказал о работе пунктов временного размещения. "Пункты временного размещения эвакуированных обеспечиваются водой и всем необходимым. Там сейчас находятся 63 человека. Однако при благоприятных условиях людям можно будет вернуться в свои дома", - написал он в своем Telegram-канале.

Автор Telegram-канала prohlad_no опубликовал видео из Тырныауза. "Потоки селевые смыли парк, который был разбит внизу. Туристы и пешеходы могут проходить центральный мост пешком, но не на транспорте", - сообщил он.

Сообщение о необходимости эвакуации собрало в Instagram-паблике "Патриот КБР", на который подписаны 433 тысячи человек, оно набрало 52 комментария.

"Неужели в 21 веке нельзя сделать так, чтобы это весь сель шел по каналу? Который бы выдержал это всё, с 2000-х годов нельзя это обновить", - возмутился пользователь 8888.ram.

"Природе никто не сможет противостоять", - возразила baragunova 7890.

"А какие-нибудь усилия были потрачены, чтобы не было хотя бы таких последствии?" - поинтересовался топикстартер.

Еще в 2018 году геофизики предупредили власти о необходимости срочного ремонта селепропускного канала в Тырныаузе и призвали организовать систему оповещения об угрозе сходов селя. В июне 2021 года МЧС отчиталось, что на реке Герхожан-Су создан круглосуточный пост для наблюдения за возможным сходом селевых потоков.

В 2020 году геофизики в течение двух недель проводили обследование оползня Бузулган. За это время оползень подвинулся вниз на 20 метров, его граница находилась в двух километрах от Тырныауза. Чтобы избежать катастрофических последствий, необходимо расчистить и реконструировать селепропускной лоток, заявили тогда специалисты.

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