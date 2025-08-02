Длинные пробки образовались на границе России и Грузии

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Очереди из автомобилей около пяти километров выстроились как с российской, так и с грузинской стороны у КПП "Верхний Ларс". Пользователи Telegram пожаловались на долгое ожидание.

Как писал "Кавказский узел", движение по Военно-Грузинской дороге и контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе были закрыты вечером 31 июля после сигнала об угрозе оползня, люди с территории КПП эвакуированы.

Проезд по Военно-Грузинской дороге в настоящее время открыт. Он был разрешен утром 1 августа, а также дорога ненадолго закрывалась 2 августа, следует из сообщений на сайте МЧС Северной Осетии.

Перед "Верхним Ларсом" с российской стороны выстроилась многокилометровая пробка, сообщил сегодня Telegram-канал "Сапа Кавказ".

"Жара, условий нет, с детьми стоять невозможно. И никто это не регулирует", - приводит Telegram-канал "Осторожно, новости" слова людей, застрявших в пробке.

По данным сервиса "Яндекс. Карты" на 17.56 мск протяженность пробки с российской стороны составляет около пяти километров, чуть меньше, около 4,5 километров - со стороны Грузии.

"Очередь большая, даже слишком. Стоим еще с утра, но потихоньку передвигаемся", - написала пользователь лейка в 17.53 мск.

"Сейчас стали двигаться получше, стоим 7-8 часов, до КПП ещё достаточно", - добавила Lizza в это же время.

"Ехали восемь часов на нейтралке с 11.00 до 19.00 в сторону России", - прокомментировала Svetlana V в 17.55 мск.

На долгое прохождение нейтральной полосы по направлению в Россию пожаловалась и Елена.

"Мы уже семь часов не можем проехать с грузинской границы до российской границы. Вот эту нейтралку мы проехать не можем. На грузинскую границу мы заехали легко, все там прекрасно, никаких пробок нет, но все время проблема с нашей российской границы — что туда, что обратно", — привела ее слова "Газета.ру".

По данным Центра организации движения Северной Осетии на 17.56 мск, в очереди на проезд КПП с российской стороны - 3395 грузовиков.

Напомним также, что к 16 июля 90 граждан Украины ожидали пропуска на территорию Грузии после выдворения из России. Они вынуждены жить в недостроенном таможенном терминале в грузинской части Верхнего Ларса близ КПП "Дарьали", в помещении без коммуникаций в антисанитарных условиях. Еду, воду и медикаменты им предоставляет только волонтерская организация. 20 июля МВД Грузии заявило, что им отказано во въезде в Грузию из-за криминального прошлого и недействительных документов. Из-за угрозы схода оползня они были эвакуированы, им пришлось несколько часов провести, стоя на ногах. Но затем полиция вернула их обратно в нейтральную зону, сообщила Tabula со ссылкой на пресс-службу МВД.

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