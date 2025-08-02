Семь беспилотников сбиты над Кубанью
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Военные уничтожили над территорией Краснодарского края семь беспилотников самолетного типа, запущенных со стороны Украины.
Как писал "Кавказский узел", в ночь с 31 июля на 1 августа, по данным Минобороны России, было перехвачено 60 украинских беспилотников, из них 12 в Ростовской области и пять в Краснодарском крае.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило сегодня, что в период с 20.00 мск 1 августа до полуночи средства ПВО уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников самолетного типа. Семь БПЛА было сбито над территорией Краснодарского края, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.
Кроме того, сообщается, что пять беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря, остальные - над Воронежской и Белгородской областями.
Всего, по данным Минобороны, за прошедшую неделю с 26 июля по 1 августа средства ПВО сбили 1446 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а с начала проведения СВО - 73 848 БПЛА.
Напомним, что атаке беспилотников подверглись в ночь с 30 на 31 июля Таганрог, Новошахтинск, а также Мясниковский, Родионово-Несветайский, Неклиновский и Тарасовский районы Ростовской области. В результате атаки повреждены дома жителей Новошахтинска и сельчан в Неклиновском районе. Власти пообещали пострадавшим помощь в восстановлении имущества.
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