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12:45, 23 июля 2025

Глава администрации Алагирского района Северной арестован второй раз за 14 месяцев

Герман Гагиев. Фото: телеграм-канал АМС Алагирского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обвинение в земельной махинация с двумя участками площадью 0,6 гектара стала причиной ареста Германа Гагиева, ранее отпущенного из-под стражи в рамках расследования другого дела.

Как писал "Кавказский узел", в апреле суд согласился смягчить меру пресечения главе администрации Алагирского района, обвиняемому в незаконной продаже земельных участков с ущербом в 20 млн рублей.

Ранее, в мае 2024 года гГагиев был задержан по подозрению в незаконной продаже земельного участка по заниженной стоимости. Суд арестовал Гагиева, также был арестован по обвинению в мошенничестве покупатель участка.

Суд арестовал до 18 сентября главу администрации местного самоуправления Алагирского района Северной Осетии. "Избрана мера пресечения в отношении главы администрации местного самоуправления Алагирского района, обвиняемого в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере", - говорится в сообщении в телеграм-канале следственного управления Следкома по Северной Осетии. 

По версии следствия, в марте 2023 года чиновник вступил в сговор с бывшим кадастровым инженером и двумя мужчинами, один из которых его родственник, чтобы получить право собственности на имущество в селе Хидикус. После этого он подготовил документы, на основании которых в собственность мужчин были незаконно переданы два участка площадью 6 тыс. кв. метров. Причиненный бюджету ущерб оценивается в сумму свыше 10 млн рублей, сообщили в Следкоме.

Отметим, что на сайте администрации Алагирского муниципального района Герман Гагиев все еще значится в качестве главы администрации, а главой района указан Ислам Дзантиев.

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