Глава Алагирского района отпущен под домашний арест

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Суд согласился смягчить меру пресечения главе администрации Алагирского района Герману Гагиеву, обвиняемому в незаконной продаже земельных участков с ущербом на 20 млн рублей.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2024 года глава администрации Алагирского района Герман Гагиев был задержан по подозрению в незаконной продаже земельного участка по заниженной стоимости. Суд арестовал Гагиева, также был арестован по обвинению в мошенничестве покупатель участка.

Дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), предусматривающей от трех до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, в августе 2022 года администрация района выдала разрешение на строительство на переданном в аренду земельном участке на третьем километре автодороги Фиагдон - Даргавс. Глава администрации района разрешил ввести постройку в эксплуатацию, что стало основанием для передачи участка в собственность за 5896 рублей. Бюджету района нанесен ущерб в 5,1 миллиона рублей, сообщил Следком.

Ленинский районный суд Владикавказа смягчил меру пресечения Герману Гагиеву, постановив перевести его из СИЗО под домашний арест, сообщил 10 апреля со ссылкой на собственные источники Telegram-канал “Сапа 15”.

По информации источников, Гагиеву ранее предъявили новые обвинения: помимо незаконной продажи участка близ дороги Фиагдон - Даргавс ему вменили незаконную продажу еще 12 участков в Мамисонском ущелье общей стоимостью в 15 млн рублей, отмечает канал “Новости Осетии”.

Информация о рассмотренных делах на сайте Ленинского райсуда Владикавказа по состоянию на 1.40 мск сегодня недоступна. На сайте администрации Алагирского муниципального района Герман Гагиев все еще значится в качестве главы.

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