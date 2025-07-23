Военнослужащий из Тырныауза осужден за оставление части

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Суд приговорил к пяти годам колонии жителя Кабардино-Балкарии Марата Хасанбиева, признав его виновным в уклонении от службы в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Военнослужащий Хасанбиев признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ 1 , сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

Мобилизация лишила контрактников с юга России возможности уволиться Иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с окончанием срока контракта, гарнизонные суды на юге России отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации.

По данным суда, "7 мая 2024 г. в период мобилизации" Хасанбиев без уважительных причин не явился на службу в пункт дислокации воинской части.

"14 января 2025 г. Хасанбиев добровольно прибыл в военный комиссариат Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики, а с 7 мая 2024 г. до 14 января 2025 г. проводил время по своему усмотрению по месту жительства в г. Тырныаузе", - говорится в публикации.

Подсудимый признал вину "и высказал сожаление о содеянном". "Хасанбиеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима", - сообщил суд.

Имя Хасанбиева в публикации не названо. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый – Марат Хасанбиев.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".