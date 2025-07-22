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03:54, 22 июля 2025

Родители воспитанников сочинского детсада пожаловались на отписку из Минпросвещения России

Камера в детском саду. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Министерство просвещения России оставило требования родителей воспитанников одного из сочинских детских садов установить видеокамеры и наказать персонал за ненадлежащее обращение с детьми без ответа, ограничившись формальной отпиской.

Как писал "Кавказский узел", в начале марта мама воспитанника одного из детских садов в Сочи случайно сняла видео, на котором видно, что воспитательница обращается с детьми в грубой форме. Она схватила одну из девочек и окунула лицом в тарелку, после чего передала еду другому ребенку. Видео сначала было выложено в родительский чат, затем его опубликовал, в частности, телеграм-канал Kub Mash. После инцидента в сочинском детском саду родители воспитанников обвинили руководство учреждения в сокрытии фактов жестокого обращения с детьми и бездействии в ответ на жалобы. При этом прокуратура составила административные протоколы на самих родителей, обвинив Ирину Яцко и Елену Баранецкую в оскорблении заведующей и ее дочери. 29 мая суд оштрафовал Яцко на пять тысяч рублей, а 3 июня на ту же сумму была оштрафована Елена Баранецкая.

21 июля родители воспитанников детского сада № 121 получили ответ из министерства просвещения России, куда они отправили свою коллективную жалобу более месяца назад. Однако ответ родителей расстроил, потому что главное ведомство ограничилось формальной отпиской, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мама одного из воспитанников Елена Баранецкая.

В ответе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", Минпросвещения направило обращение родителей в администрацию Краснодарского края и рекомендовало региональным чиновникам «обеспечить объективное рассмотрение» жалоб на ненадлежащее обращение с детьми. «Порядок дисциплинарных мер 0 компетенция самого учреждения, а видеокамеры могут быть установлены лишь с согласия всех родителей и сотрудников», - сообщает заместитель директора департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения России Н. Костюк.

Также в письме утверждается, что «жалоба на «жестокое обращение» направлена в краевое министерство образования; установить видеонаблюдение в группах возможно только при согласии всех участников и наличии «цели сбора данных»; контроль и дисциплинарные меры в отношении сотрудников относятся к полномочиям руководства детсада и муниципалитета; Минпросвещения не уполномочено давать правовую оценку действиям должностных лиц».

Родители с возмущением прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" ответ ведомства.

Министерство просто расписалось, что не будет вмешиваться

"Министерство просто расписалось, что не будет вмешиваться. Про увольнение по статье ни слова, о возбуждении дела речи нет", - сказала мама трехлетней воспитанницы детского сада Алина, добавив: "Получается, воспитательница ушла, не понеся наказания, а мы остались без гарантий, что подобное не повторится".

Отец трехлетнего воспитанника детского сада Руслан назвал письмо «классической отпиской»: «Весь документ про автономию садика. Но где тогда защита прав ребёнка? МВД штрафует родителей, садик судится с нами - и всё это Минпросвещения считает нормой», - недоумевает он.

«Родители настаивали на камерах после мартовского видео, где воспитательница окунала лицо девочки в тарелку, а потом передавала её мальчику. Нам отвечают про “лишние персональные данные”, хотя в других регионах онлайн‑наблюдение работает», - заявила мама Мария.

Ирина напомнила, что ранее родители уже обращались в прокуратуру, но столкнулись с протоколами об оскорблении заведующей и ее дочери. «Теперь министерство тем же путём перекладывает ответственность. Такое ощущение, что права детей здесь самые последние», — заключила она.

Адвокат Денис Владимиров, который консультирует родителей, считает, что «ведомство фактически проигнорировало статью 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и статью 51 Закона «Об образовании», которые обязывают обеспечить безопасность детей.  

Административная автономия не освобождает от ответственности за насилие

«Административная автономия не освобождает от ответственности за насилие. Минпросвещения могло инициировать проверку через Рособрнадзор, что прямо предусмотрено пунктом 1 статьи 7 закона. Пересылка жалобы без контроля нарушает право родителей на эффективное средство защиты, гарантированное статьей 46 Конституции», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается установки камер, то, по словам Владимира, аргумент о защите персональных данных «часто применяется формально». «Когда речь идёт о безопасности малышей, перевес в пользу публичного интереса подтверждён судебной практикой, если запись не транслируется публично, а хранится у ограниченного круга законных представителей и может быть истребована в случае необходимости», - отметил он.

В настоящее время родители воспитанников детского сада готовят новые жалобы в прокуратуру и краевой управление Роспотребнадзора, требуя: возобновить проверку наличия уголовных признаков в действиях бывшей воспитательницы; аннулировать штрафы, вынесенные родителям; установить внутренние камеры с доступом через защищённый портал. «Мы примем участие в совете родителей, о котором пишет министерство, но будем добиваться обязательной трансляции для семей», - подчеркнула Елена Баранецкая.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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