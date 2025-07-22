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02:55, 22 июля 2025

Свидетели по делу о смерти Далгатова опровергли заявления одного из обвиняемых

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На суде по делу об убийстве жителя Махачкалы Курбана Далгатова дали показания двое полицейских, которые опровергли показания одного из обвиняемых Магомеда Маликова, который заявлял, что во время смерти Далгатова находился в другом кабинете.

Как информировал "Кавказский узел", в июле 2024 года было завершено следствие по делу 11 сотрудников Советского райотдела полиции Махачкалы, обвиняемых по делу о смерти Далгатова. Дело еще двух силовиков, Атавова и Бабаева, заключивших досудебное соглашение, было выделено в отдельное производство. В декабре 2024 года суд приговорил к 7,5 года колонии полицейского из Махачкалы Ислама Атавова за причастность к смерти Курбана Далгатова, а в ноябре того же года удовлетворил просьбу отпустить Марата Бабаева в зону военной операции на Украине. На заседании суда 7 июля второй потерпевший по делу Булат Атаев рассказал, как его пытали и как он слышал крики Далгатова.

На заседании суда по делу об убийстве жителя Махачкалы Курбана Далгатова в отделе полиции 21 июля заслушали показания двух свидетелей, они касались одному из обвиняемых Магомеда Маликова, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» мать Далгатова Раиса.

По ее словам, адвокат Маликова, который был задержан по делу в числе первых троих, утверждает, что тот не причастен к убийству, поскольку в это время удерживал другого потерпевшего Атаева в соседнем кабинете у стены.  

Однако на заседании был допрошен действующий сотрудник полиции Сархан Раджабов, который рассказал, что Маликов положил ему в багажник сумку, в которой потом, как выяснилось, был ТАПИК - военно-полевой телефон, который используют для пыток. Все это происходило рано утром после смерти Курбана Далгатова.

Далее государственный обвинитель зачитала показания этого же свидетеля, которые он давал следователю в день убийства Далгатова, где он говорил, что Маликов поставил ему в машину сумку с ТАПИК и попросил спрятать, так как боялся, что в ходе обыска у него дома его найдут. "Этот же сотрудник потом добровольно выдал ТАПИК сотрудникам ОРЧ МВД", - сообщила Раиса Далгатова.

По ее словам, в качестве свидетеля обвинения был допрошен еще один полицейский Али Алиев, который тоже опроверг показания Маликова, преуменьшавшего свою роль в убийстве Далгатова.

"Судья Патимат Махатилова предоставляла возможность защите Маликова и ему самому задавать вопросы свидетелям и бывшим коллегам Маликова. Но ни адвокаты Маликова, ни он сам не смогли что-то противопоставить показаниям бывших коллег", - подчеркнула Далгатова.

Следующее заседание суда состоится 23 июля.

Напомним, 20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии следствия, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, его доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

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Александр Степанов

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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