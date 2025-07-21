Отказ откликнуться на призыв властей Чечни стал решающим фактором в полном сроке заключения Джумаева

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Случай уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, который получил взыскания в колонии, что исключило его условно-досрочное освобождение, вписался в тренд отношения пенитенциарной системы к заключенным из числа оппонентов власти.

Как ранее писал "Кавказский узел", Сайд-Мухаммад Джумаев отбыл полный пятилетний срок заключения по делу о нападении на силовика на акции в поддержку Алексея Навального в Москве и вышел из колонии.

В январе 2023 года стало известно, что Сайд-Мухаммад Джумаев переведен в штрафной изолятор. В феврале того же года Джумаев повторно был помещен в ШИЗО. После этого дисциплинарная комиссия решила перевести Джумаева на строгие условия содержания, что исключило возможность условно-досрочного освобождения, сообщили родственники осужденного. Правозащитники 10 марта 2024 года сообщили, что Джумаеву ужесточены условия в колонии, он был переведен в единое помещение камерного типа (ЕПКТ). Близкий к семье осужденного источник сообщил, что родные не хотят обжаловать перевод в единое помещение камерного типа или добиваться условно-досрочного освобождения, так как уверены в бесперспективности этого.

Руководитель фонда "В защиту прав заключенных"* Валентин Богдан отметил, что все связанное с оппозицией, является для сотрудников ФСИН «красной тряпкой для быка». Он не исключает, что отказ откликнуться на призыв чеченских властей был одной из причин ужесточения режима для Джумаева. «Если в оппозиции человек находится, и если он не хочет покаяться, значит, идет не в ногу», - считает собеседник.

«Естественно, многое зависит от того, как заключенный ведет себя в самой колонии. Но бывают и задания (сверху), что нужно, скажем, человека гнобить потихонечку. Например, человек не дают возможность переписываться, что называется, "морозят», пока цензор прочитает. Проходят месяц-два, и он начинает нервничать», - рассказал Богдан.

По его словам, практика использования ШИЗО и ЕПКТ для блокировки УДО неугодных заключённых распространена «сплошь и рядом». «Человека ставят часто в безвыходное положение. Потому что, даже если у него год прошел с момента вынесения последнего взыскания, все равно на суде (сотрудники колонии) скажут, что были нарушения. Причём случается, что взыскание назначают не только тем, кто в неформальном «чёрном списке». Но и, скажем, людям, которые нужны колонии – электрикам, сварщикам. Им иногда объявляют взыскание, чтобы такой человек не вышел по условно-досрочному освобождению (УДО) и продолжил работать», - пояснил Богдан.

После драки с силовиками депутат Госдумы Адам Делимханов призвал Джумаева сдаться и отречься от оппозиции, пообещав взамен, что глава Чечни поможет ему решить проблемы с законом. Сам Рамзан Кадыров 2 февраля 2021 года обрушился на Джумаева с резкой критикой, заявив, что тот навредил народу Чечни и поступил не по-мужски, скрываясь от силовиков после инцидента. Чеченские власти стараются опорочить Джумаева, потому что он не пошел на сделку с ними, указал тогда адвокат Заурбек Садаханов.

Представитель Фонда защиты прав заключенных «Дисмас», правозащитник Борис Ушаков сообщил, что нередко отношение сотрудников колонии к заключенному зависит от его национальности, религии, убеждений. «В последние годы звучит очень много жалоб о том, что руководство колоний вызывают ОМОН и спецназ туда, где есть практикующие мусульмане, рвут или сжигают книги и предметы религиозного свойства, а заключенным назначают взыскания», - сказал он.

По словам Ушакова, на осужденных за нападение на силовиков сотрудники колонии смотрят как на потенциально опасного. «Поэтому они считают, что (такого заключенного) надо (поместить) в ШИЗО, чтобы было больше взысканий, которые воспрепятствуют УДО. Причем это бывают совершенно незначительные нарушения, например, не так поздоровался с сотрудником колонии. Вообще УДО получают только те, кто сотрудничает с администрацией», - пояснил собеседник.

В жёстких условиях содержатся многие осуждённые выходцы из Чечни, заявил на условиях анонимности правозащитник, знакомый с реалиями Чечни. "Дополнительным стимулом к (давлению на Джумаева) со стороны сотрудников пенитенциарной системы явились и заявления чеченских властей", - заявил он.

По его словам, почти всем осужденным предлагают сотрудничать с администрацией колонии. "А случаев, когда осуждённые отказались от такого сотрудничества и за это подверглись давлению, много ", - указал собеседник.

Подробнее о деле Джумаева можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Казус Джумаева: между Кадыровым и Навальным".

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