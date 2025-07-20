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Кавказский узел

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16:53, 20 июля 2025

Мобилизованный из Кабардино-Балкарии убит в зоне СВО

Мемориальная доска Аскеру Улимбашеву. Стоп-кадр видео из Telegram-канала администрации Баксанского района от 18.07.25, https://t.me/baksraion/9255.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аскер Улимбашев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 274 бойца из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 17 июля власти и силовики признали убитыми не менее 273 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Российские военные. Скриншот фото Минобороны России от 19.07.25, https://t.me/mod_russia/54816?single.
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Не менее 3503 бойцов из СКФО и 3547 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Аскер Улимбашев родился 12 января 1994 года в селе Исламей. После окончания школы и колледжа, он продолжил обучение в Московском Автомобильно-дорожном государственном техническом университете. В 2022 году Аскер был мобилизован, дважды был тяжело ранен. Убит 16 ноября 2024 года, сообщила 18 июля администрация Баксанского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 274 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 260 из них, о гибели еще 14 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

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Автор: "Кавказский узел"

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20:53, 19 июля 2025
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