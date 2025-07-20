Мобилизованный из Кабардино-Балкарии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аскер Улимбашев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 274 бойца из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 17 июля власти и силовики признали убитыми не менее 273 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Власти озвучили имена 7050 убитых в военной операции бойцов с юга России Не менее 3503 бойцов из СКФО и 3547 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Аскер Улимбашев родился 12 января 1994 года в селе Исламей. После окончания школы и колледжа, он продолжил обучение в Московском Автомобильно-дорожном государственном техническом университете. В 2022 году Аскер был мобилизован, дважды был тяжело ранен. Убит 16 ноября 2024 года, сообщила 18 июля администрация Баксанского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 274 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 260 из них, о гибели еще 14 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.