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06:54, 20 июля 2025

Боец из Моздокского района убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Геннадий Михайлов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 460 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 16 июля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 459 бойцов из Северной Осетии.

О том, что в ходе проведения специальной военной операции убит 54-летний житель Моздокского района Геннадий Михайлов, сообщила администрация района в своем телеграм-канале.

Похороны бойца состоятся сегодня в Моздоке.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 460 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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