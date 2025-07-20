Обоснованность установки бюста чекиста заинтересовала волгоградцев

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Установку бюста начальника сталинградского областного управления НКВД Александра Воронина власти Волгограда объяснили его заслугами в Великой Отечественной войне, умолчав о массовых репрессиях. Активисты и юристы усомнились, что установка памятника была согласована с жителями.

Как писал "Кавказский узел", активисты Волгоградской областной ассоциации жертв политических репрессий восстановили имена 250 тысяч репрессированных земляков, процесс реабилитации был завершен лишь к 2016 году.

В Центральном районе Волгограда 17 июля, в день начала Сталинградской битвы, был торжественно открыт памятник Александру Воронину, который с 1938 по 1944 год возглавлял сталинградское УНКВД.

Вопрос о правомерности установки памятника чекисту Воронину в Волгограде будет предельно ясен, когда будет получена максимально полная информация о сталинском терроре в нашем крае после назначения его на должность начальника сталинградского областного управления НКВД в 1938 году, сказал историк Андрей Кудинов корреспонденту "Кавказского узла".

В 30-е годы прошлого века были репрессированы 250 тысяч сталинградцев, из которых около 200 тысяч позже были реабилитированы, напомнил он.

"Общественники и активисты по всей России за последние 30 лет смогли изучить и опубликовать списки репрессированных - так называемые книги памяти, в 70 регионах. Восстановлены имена более 2,5 миллиона жертв террора. Волгоградской области в этом списке, увы, нет. Понятно, что списки эти неполные. Этот труд проделали энтузиасты. Но нужна огромная исследовательская работа. Необходим госзаказ, с госфинансированием. Нужно, чтобы государственные архивы предоставили историкам всю имеющуюся у них информацию о репрессиях. Это, в первую очередь, касается архивов ФСБ. Работа должна быть проведена под ключ - максимально полно", - заявил Андрей Кудинов.

Процессы реабилитации и развенчания преступлений сталинского режима не были проведены в должной мере

Историк указал на неполноту собранных энтузиастами данных о масштабах сталинских репрессий по всей стране. Сведения же о масштабах террора в Сталинградской губернии вообще, по мнению Кудинова, мизерны.

"Процессы реабилитации и развенчания преступлений сталинского режима не были проведены в должной мере. Половинчатость мер как во времена Хрущева, так и в постперестроечное время привела к тому, что сейчас мы наблюдаем реабилитацию и оправдание сталинского режима. Эта тенденция характерна для всей России, а не только для Волгограда", - заявил историк.

Решение об установке памятника герою Великой Отечественной войны крайне важно, возразил историк Павел Сизов.

"Я не видел ни одного исследования, в котором бы Александра Воронина уличили в преступлениях во время сталинских чисток и осуществлении мер, направленных против вредителей и врагов народа. В то же время о его плодотворной и героической работе в годы войны мы знаем много. Даже если и были в его довоенной работе перегибы, тот подвиг, который он совершил со своими подчиненными в годы борьбы с фашизмом компенсирует с лихвой его былые огрехи. Человек достоин памяти народной", - сказал Павел Сизов.

Александр Воронин родился в 1908 году во Владимирской губернии, где окончил советско-партийную школу. После обучения в Центральной школе НКВД СССР в 1938 году Воронин был назначен начальником сталинградского областного управления НКВД. С 1941 года Александр Иванович вошел в состав городского комитета обороны. Под его руководством воины-чекисты занимались правоохранительной, контрразведывательной и разведывательно-диверсионной деятельностью, а также оказывали содействие в решении экономических задач и занимались организацией местной противовоздушной обороны. Во время разработки операции «Уран» под началом Александра Ивановича чекисты проводили работу по дезинформации противника, а после окончания сражения ими же была налажена работа по разминированию города, привела биографию Воронина администрация Волгограда в своем Telegram-канале.

Бывший депутат Волгоградской городской думы Илья Кравченко не увидел в установке памятника чекисту Воронину в Волгограде параллелей с тенденций оправдания сталинизма в России.

"Уверен, никакой коннотации со Сталиным здесь нету. Просто люди определенной группы хотят увековечить память тех, кому они импонируют. Современная ФСБ пытается утвердиться в традициях ЧК и НКВД. Хотя, уверен, что сотрудники НКВД 1930-х годов не воспринимали бы эфэсбэшников как своих. Вот захотели поставить памятник чекисту — поставили. Не ученым-инженерам поставили, кто реально делает нашу жизнь лучше, не своим сотрудникам ФСБ, погибшим на СВО, а вот чекисту Воронину. На какие деньги — неизвестно", — сказал Илья Кравченко корреспонденту "Кавказского узла".

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Юрист Роман Мельниченко - активный участник акций зачитывания имен репрессированных в годы сталинского террора, которые проходят у памятника Жертвам политических репрессий "Уходящие в небо" в Волгограде. Роман признался в беседе с корреспондентом, что в его семье в те годы никто не был репрессирован, а дедушка по материнской линии "служил в карательных органах".

На примере своего деда он подчеркнул, что установка памятников тем, то участвовал в репрессиях, недопустима.

"И хотя он прошёл всю войну, я бы не хотел, чтобы в его честь памятник ставили. Пусть память о моём деде лежит грузом на мне и моих потомках. Публичной индивидуальной памяти достойны только кристальные люди, об остальных пусть помнят их родные", - заявил Роман Мельниченко.

Ни обоснований этому решению не было, ни исследований архивных документов не проводилось, ни референдума по вопросу установки памятника не произошло

Другой участник акций памяти в Волгограде на условиях анонимности заявил о незаконности установки памятника чекисту Воронину в Волгограде.

"Ни обоснований этому решению не было, ни исследований архивных документов не проводилось, ни референдума по вопросу установки памятника не произошло. Задумали проект втихую, и вот поставили всех перед фактом", - заявил активист.

Он предложил отложить на более позднее время споры об "амбивалентности" личности Воронина (организатор массовых репрессий - герой Великой Отечественной войны).

"То, что он был причастен к массовому террору в нашем крае, несомненно. То, что он проявил героизм во время войны - тоже неоспоримый факт. Надо ли таким противоречивым личностям памятники сейчас ставить, уверен, что рано. Давайте сначала разберемся с нашей историей и с нашим настоящим", - сказал собеседник.

Юрист Сергей Иващенко озвучил ряд вопросов, связанных с установкой памятника чекисту Александру Воронину в Волгограде.

"Это что за памятник, каков его статус? Является ли он объектом культурного наследия, памятником монументального искусства, который должен быть взят под государственную охрану? Кто его собственник? Вошел ли этот объект в реестр скульптурных композиций, мемориальных комплексов, обелисков, расположенных на территории области? На чьи средства он был возведен?" - задал вопросы юрист, отметив при этом, что ответов на них в открытом доступе он пока не обнаружил.

Иващенко, сославшись на статью 47.3 закона №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ", отметил, что собственник памятника обязан осуществлять расходы на содержание ОКН и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. При этом юрист пояснил, что получить сведения о собственнике ОКН можно, запросив выписку из единого государственного реестра недвижимости в рамках государственной услуги в ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии".

"Если памятник Воронину не является объектом культурного наследия, вопросов правового характера к собственнику может и не возникнуть, но согласование подобного строительства, например, с городскими архитекторами и комитетом защиты ОКН необходимо в связи с вопросами так называемой эстетической визуализации городского пространства и исторической оправданности", - сказал Сергей Иващенко.

Юрист также задался вопросом, соблюдаются ли при установке монументальных сооружений, подобных памятнику Воронину, требования госстандарта. В частности, должны ли проводиться научно-исследовательские и научно-изыскательские работы для обоснования проектных решений, проводятся ли слушания среди местных жителей.

"Обоснование и слушания были? Если бы в обосновании было бы указано на то, что чекист Воронин был инициатором и организатором массовых репрессий в крае, дали бы местные власти и волгоградцы добро на установку памятника такому историческому деятелю?" - задал вопросы юрист Сергей Иващенко.

Напомним, бюсты Сталина, Жукова и Василевского открыты 1 февраля 2023 года в Волгограде по случаю празднования 80-летия Сталинградской битвы. Ораторы превозносили роль Сталина в победе и называли горожан "сталинградцами" в ста метрах от памятника жертвам политических репрессий, с которым соседствует бюст вождя. Часть опрошенных "Кавказским узлом" волгоградцев сочла это восстановлением исторической памяти.

29 апреля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил президенту Владимиру Путину, что ветеранское сообщество просит переименовать аэропорт Волгограда в аэропорт Сталинград и Путин в тот же день подписал соответствующий указ. Переименование аэропорта укладывается в череду сознательных и несознательных попыток реабилитировать имя Сталина, но реального общественного запроса на это нет, считают опрошенные "Кавказским узлом" историки и правозащитники.

Поводом вновь заговорить о переименовании города стала оговорка курсантки Регины Султановой, которая присутствовала 30 апреля на встрече Путина с участниками марафона "Знание. Первые". Султанова, которая обозначена в списке участников встречи на сайте Кремля как активистка провластных организаций (волгоградской областной общественной организации "Дом дружбы" и центра "Воин"), поблагодарила Путина за то, что он "переименовал город". Поправив ее, Путин спросил: "А вы считаете, что и город надо бы переименовать?" "Да, потому что все-таки это связано с глубокой историей. От всего населения (говорю), мы были бы очень рады", - заявила активистка. Другая участница форума заявила, что присоединяется к словам Султановой "как волгоградка", следует из видео диалога, опубликованного ТАСС. Путин пообещал "подумать" над предложением, отметив, что хотел бы выяснить мнение большинства горожан.

Официальная процедура переименования Волгограда в Сталинград, о котором "обещал подумать" Путин, предусматривает долгую последовательность бюрократических шагов, но может быть реализована и без референдума. Окончательное решение о переименовании города Волгограда в Сталинград может принять "только федеральный центр", поскольку переименования административных центров регионов России, согласно федеральному закону "О наименованиях географических объектов", "осуществляются федеральными законами", отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

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