Сторонники евроинтеграции перекрыли движение у парламента Грузии в 232-й день подряд

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На фоне антиевропейских заявлений "Грузинской мечты" протестующие в Тбилиси вышли на акцию протеста у парламента с неизменными требованиями, перекрыв проспект Руставели.

Как писал "Кавказский узел", Еврокомиссия потребовала от властей Грузии соблюдения прав человека и отмены репрессивных законов, назвав эти требования среди условий сохранения безвизового режима. Власти Грузии заявили, что предпочтут безвизовому режиму сохранение стабильности.

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Сегодня, в 232-й день непрерывных протестов, активисты в центре Тбилиси вновь перекрыли проспект Руставели, передает Publika.

Протестующие собрались как у здания парламента, так и на проезжей части. Требования демонстрантов остаются неизменными - назначить новые выборы и освободить политзаключенных, отмечает телекомпания Pirveli.

Грузия может лишиться безвизового режима и статуса кандидата в члены ЕС, процесс евроинтеграции страны в этом случае сильно затормозится, заявил французский министр по делам Европы Бенжамен Хадид. Он отметил, что Франция поддерживает стремление грузинского народа к евроинтеграции, но Евросоюз не может оставить без реакции действия грузинского руководства.

Политик также напомнил, что выборы, на основании которых “Грузинская мечта” сохранила власть, международные наблюдатели, ОБСЕ и Европейский парламент назвали несправедливыми и сфальсифицированными, передает Tbilisi_Life.

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