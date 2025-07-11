Блогер похвалилась полетом в закрытый аэропорт Ростова-на-Дону

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Блогер из Екатеринбурга Мария Шалаева, заявившая в своем Instagram*-канале, что со своим мужчиной в этом году не раз летала в аэропорт Ростова-на-Дону, закрыла свои аккаунты в соцсетях. Судя по видео, полет был выполнен на военном самолете.

Как писал "Кавказский узел", после начала спецоперации, с 2 марта 2022 года, временно не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, аэропорт Элисты, который также прекращал работу, возобновил ее. Аэропорт Геленджика возобновит обслуживание гражданских рейсов в июле.

Информацию о работе аэропортов в Южном федеральном округе и на Северном Кавказе "Кавказский узел" собрал в специальной справке.

23-летняя блогер из Екатеринбурга Мария Шалаева рассказала в своем аккаунте в Instagram* о недавней поездке в Ростов-на-Дону. Она сообщила, что месте со своим мужчиной и сыном прилетела на самолете.

"Кто говорил что самолеты в Ростов не летают? Летают, просто не все и не у всех», - заявила она на видео, которое публикует Telegram-канал 161.ru.

Она рассказывает, как с трехлетним сыном и неким мужчиной слетала в Ростов-на-Дону на самолете и как проводила время в городе. В видео Шалаева показывает своего сына в кабине самолета и утверждает, что пилоты угостили ребенка чипсами, следует из видео. Судя по интерьеру, самолет не гражданский, а военный.

Своего мужчину она называет то «возлюбленным», «человеком Кремля», «Мистером Х» и по ее словам, она летает туда, куда и ее мужчина. При этом о полете в Ростов-на-Дону она писала еще в январе этого года, опубликовав фотографию на фоне самолетов, утверждается в публикации.

После этого она попыталась опровергнуть сообщение. "А вообще я вру всем, что улетела, также как и вру всем про букеты, про историю с тайным поклонником", - сообщает издание.

По данным на 15.50 мск Instagram*-аккаунт Шалаевой, на который подписаны 56,5 тысяч человек, закрыт.

Присоединиться к Telegram-каналу блогера, у которого насчитывается 4 935 подписчиков, можно лишь после одобрения заявки администратором

Часть сообщений из Telegram-канала Шалаевой удалена, утверждает "База", опубликовав скриншоты удаленных сообщений.

В частности в них она сообщала, что январская поездка была внезапной, и она была записана на маникюр в Екатеринбурге, но, когда узнала про полет в Ростов-на-Дону, попросила своего мужчину записать её на маникюр там, «и он записал!», отметила Шалаева.

На вопросы о ее мужчине Шалаева отвечала, что у них отношения на расстоянии, он не из Екатеринбурга, они не видятся иногда по две недели. Также блогерша написала, что он «не военный и не ФСБ" "Я теперь знаю, кто он, но говорить нельзя", - следует из скриншота сообщения.

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