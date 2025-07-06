Глава Карабудахкентского района заключен под стражу

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Суд отправил в следственный изолятор дагестанского чиновника Махмуда Амиралиева, обвиняемого в мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля следствие сообщило, что глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев задержан и обвинен в мошенничестве.

По версии следствия, чиновник предложил директору коммерческой компании контракт на строительство водопровода к селам Губден и Гурбуки, но за 20% от стоимости контракта. В результате были похищены 56 миллионов рублей.

По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения главе Карабудахкентского района, сообщило сегодня в своем телеграм-канале дагестанское управление СКР.

Чиновник заключен под стражу до 2 сентября, отмечается в публикации. Других подробностей ведомство не привело.

В телеграм-канале главы Карабудахкентского района последняя публикация от имени Махмуда Амиралиева датирована 15 июня. Публикация от 28 июня с поздравлением по случаю Дня молодежи уже подписана врио главы администрации района Джалалутдином Джамалутдиновым.

Попал он в Запорожскую область и вот вчера он был задержан

Махмуд Амиралиев "три недели назад внезапно подписал контракт и уехал на СВО", сообщил 5 июля в своем телеграм-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. "Попал он в Запорожскую область и вот вчера он был задержан и возвращается назад", - написал он.

Напомним, Махмуд Амиралиев приходится племянником бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову, сообщила 5 июля ГТРК "Дагестан".

Магомед-Султана Магомедова силовики задержали 25 июня. У самого госсекретаря и у его родственников в Дагестане и Москве прошли обыски. Магомедов был освобожден под подписку о невыезде. Советский райсуд Махачкалы постановил национализировать его нефтеперевалочный комплекс и связанные с ним компании, на имущество которых ранее был наложен арест. Также арестованы две московские квартиры родственников Магомедова. 1 июля стало известно, что Магомедов отправлен в отставку.