Восстановлена подача электроэнергии жителям Шахт

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В Шахтах завершены ремонтные работы на распределительном пункте, который был поврежден во время атаки беспилотников, восстановлена подача электроэнергии для всех потребителей.

Как писал "Кавказский узел", в Шахтах в результате атаки беспилотников обесточена подстанция, без света остались жильцы почти 2000 частных домов.

Специалисты АО "Донэнерго" завершили восстановительные работы на распределительном пункте в Шахтах, который был поврежден в результате атаки беспилотников 4 июля, пишет "Коммерсант".

Всем потребителям, которые остались без света, к вечеру того же дня возвращена электроэнергия.

Напомним, что в результате атаки беспилотников в поселке Долотинка в результате атаки обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. Из дома эвакуированы 20 жильцов. В Азове взрывом беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме, где проживают 120 человек.