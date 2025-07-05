Восстановлена подача электроэнергии жителям Шахт
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В Шахтах завершены ремонтные работы на распределительном пункте, который был поврежден во время атаки беспилотников, восстановлена подача электроэнергии для всех потребителей.
Как писал "Кавказский узел", в Шахтах в результате атаки беспилотников обесточена подстанция, без света остались жильцы почти 2000 частных домов.
Специалисты АО "Донэнерго" завершили восстановительные работы на распределительном пункте в Шахтах, который был поврежден в результате атаки беспилотников 4 июля, пишет "Коммерсант".
Всем потребителям, которые остались без света, к вечеру того же дня возвращена электроэнергия.
Напомним, что в результате атаки беспилотников в поселке Долотинка в результате атаки обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. Из дома эвакуированы 20 жильцов. В Азове взрывом беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме, где проживают 120 человек.
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