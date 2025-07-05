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01:54, 5 июля 2025

Госпитализирован голодающий шахтер Чиатуры

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участнику голодовки шахтеров из Чиатуры Мирзе Лоладзе стало плохо на 16-й день голодовки, он госпитализирован. Его соратник Тариэл Микацадзе находится в тяжелом состоянии.

Как писал "Кавказский узел", четверо участников инициативной группы шахтеров проводят в Чиатуре голодовку, требуя освободить арестованных в апреле участников акции протеста. Голодовку также проводит один из арестованных шахтеров Мераб Саралидзе. Один из участников голодовки Мирза Лоладзе зашил себе рот.

В конце апреля трое шахтеров (Мераб Саралидзе, Георгий Нефаридзе и Арчил Чумбуридзе) и один участник протестов в Чиатуре (местный житель Тенгиз Гвелесиани) были задержаны после конфликта с директором одного из рудников. Их обвиняют в причинении серьезного ущерба здоровью директора рудника, которого, по данным компании, вытащили из машины и забросали камнями. 

Шахтеры из Чиатуры продолжают голодовку, требуя освобождения задержанных коллег. Одному из голодающих, Мирзе Лоладзе, стало плохо, ему потребовалась помощь врачей, он госпитализирован. Это произошло после того, как он отказался выпить воду с сахаром, пишет 4 июля "Грузия-онлайн".

Лоладзе первым зашил себе рот, затем его примеру последовали и другие двое голодающих. Кроме того, Лоладзе, а также Тариэл Микацадзе проводят сухую голодовку. Микацадзе находится в тяжелом состоянии, информирует телеграм-канал Tbilisi life.

Напомним, что шахтеры в Чиатуре проводят акцию протеста с 28 февраля. 8 марта управляющая добычей марганца Chiatura Management Company уведомила своих работников об увольнении, объяснив его тяжелым финансовым положением. 15 марта сотрудники компании провели в Чиатуре акцию протеста против увольнения. 30 марта бастующие объявили, что прекращают проводить митинги и переходят к блокировке Чиатуры. Шахтеры Мераб Саралидзе и Симон Микацадзе объявили голодовку, но прекратили акцию протеста после встречи с представителем церкви. В середине мая руководитель Chiatura Management Company встретился с бастующими шахтерами и анонсировал открытие одной из шахт. 

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Автор: "Кавказский узел"

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