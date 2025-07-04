Правозащитники обратились в Следком в связи с исчезновением подростка в Ингушетии

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В Следственный комитет подано заявление об исчезновении 16-летнего жителя Ингушетии, который заявлял о насилии в семье и опасался за свою жизнь.

Как писал "Кавказский узел", 16-летний юноша из Ингушетии который заявлял о побоях и угрозах убийством от родных и искал способ выехать за пределы республики, более недели не выходит на связь. Подросток заранее попросил правозащитников подать заявление, если пропадет со связи больше чем на два дня.

Представители “Кризисной группы СК SOS”* попросили следователей разыскать подростка из Ингушетии, который подвергался побоям и угрозам со стороны родных.

“Правозащитники предполагают, что (юношу) могли убить или насильно удерживать в изоляции, просят провести проверку и при необходимости возбудить уголовное дело”, - говорится в сообщении Telegram-канала организации.

В заявлении отмечается, что незадолго до исчезновения подростка посещали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, однако теперь они заявляют, что не имеют никакой информации о его судьбе.

В ряде республик Северного Кавказа, в том числе в Ингушетии, распространены так называемые "убийства чести". Это убийство члена семьи, совершенное родственниками, убежденными в причинении этим членом семьи бесчестия. Под бесчестием обычно подразумеваются запретные в данной культуре действия сексуального характера: супружеская измена, добрачный секс, изнасилование, гомосексуальные отношения, говорится в справке “Кавказского узла”.

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