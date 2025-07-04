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10:52, 4 июля 2025

Военный осужден в Нальчике за уклонение от службы

Военный. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии военнослужащего Закороева, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Военнослужащий по фамилии Закороев 3 июля был признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ , сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Закороев 14 февраля 2025 года "в период мобилизации, объявленной указом президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г.", без уважительных причин самовольно оставил воинскую часть во Владикавказе.

Проводил время по своему усмотрению и уклонялся от прохождения военной службы

"16 мая 2025 г. Закороев Б. был обнаружен в г. Моздоке Республики Северная Осетия-Алания сотрудником полиции, а с 14 февраля до 16 мая 2025 г. проводил время по своему усмотрению и уклонялся от прохождения военной службы", - говорится в публикации.

Подсудимый полностью признал вину "и высказал сожаление о содеянном". Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима. "Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор", - отмечается в сообщении.

Имя военнослужащего в публикации не названо. По состоянию на 10.50 мск, поиск карточки дела Закороева на сайте суда не даёт результатов, а данные о заседаниях, состоявшихся 3 июля, на сайте суда не опубликованы. "Не все категории дел подлежат публикации и результат поиска может не отображать полный список дел, находящихся в суде на рассмотрении", - говорится в сообщении на странице картотеки дел.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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Автор: "Кавказский узел"

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