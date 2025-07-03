Прокуратура требует ужесточить приговор силовикам по делу Валько

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Мягкий приговор двоим полицейским по делу об избиении жителя Кубани Федора Валько обжалован краевой прокуратурой, которая требует ужесточить силовикам наказание.

Как писал "Кавказский узел", полицейские Евгений Самонов и Иван Таценко признаны виновными в избиении жителя хутора Прикубанский Федора Валько с целью добиться от него признания в краже. Участковый Евгений Самонов получил четыре года, а оперуполномоченный Иван Таценко - три с половиной года лишения свободы, обоим назначен также двухлетний запрет на работу в полиции. Силовики отказались признать свою вину и утверждали, что нанесли Валько травмы неумышленно. Суд объяснил мягкий приговор тем, что у подсудимых не было "желания причинить особые страдания потерпевшему", правозащитники сочли трактовку суда ошибочной.

Сторож Федор Валько в августе 2023 года был задержан силовиками по подозрению в краже транспортерной ленты на заводе. По словам хуторянина, силовики избили его до потери сознания. Били, в том числе стулом. Врачи диагностировали у него многочисленные ссадины, кровоподтеки, кровоизлияние в глаз и закрытый перелом отростков трех позвонков. Двое силовиков были арестованы по делу о превышении полномочий. В декабре 2023 года Валько рассказал, что спустя четыре месяца последствия избиения мешают ему работать.

В апелляционном представлении на приговор Евгению Самонову и Ивану Таценко прокуратура Краснодарского края просит признать их действия пытками и квалифицировать дело по части 4 статьи статьи 286 УК России, которая первоначально и содержалась в обвинительном заключении. Суд, вынося приговор, квалифицировал их действия по более мягкой части статьи о превышении должностных полномочий, “исключив пытки из обвинения”, сообщила 2 июля “Команда против пыток”*.

Прокуратура настаивает, что осужденным необходимо ужесточить наказание и увеличить его срок, назначив по семь лет колонии строгого режима. Этот срок обвинение изначально запрашивало для Самонова и Таценко.

Как отмечают правозащитники, полицейские начали применять силу к Федору Валько еще во дворе его дома: на глазах у жены и детей Самонов начал душить мужчину, который не отказывался ехать в отдел полиции, чтобы дать объяснения.

Осужденные силовики также обжаловали приговор суда. Сам Валько после приговора заявил, что намерен добиваться признания их действий пытками.

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