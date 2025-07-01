Коллеги Ирины Гак назвали неконституционными поправки о лишении статуса адвоката

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Поправки, которые позволяют лишать адвоката статуса после выезда за границу, нарушают конституционные права гражданина на выбор профессии и места проживания, причем репрессивная норма нацелена именно на правозащитное сообщество.

Как писал "Кавказский узел", адвокатская палата Ростовской области впервые применила поправки в закон об адвокатуре, которые позволяют лишать адвоката статуса за проживание за границей, лишив статуса адвоката Ирину Гак. Она представляла интересы погибшего в спецприемнике активиста Анатолия Березикова.

Анатолий Березиков 14 июня 2023 года умер в ростовском спецприемнике, где отбывал третий подряд административный арест после пацифистской акции. Срок ареста активиста истекал 15 июня. Адвокату Ирине Гак рассказали про его смерть, когда она пришла к нему на встречу. При этом, когда Гак встречалась с подзащитным за несколько дней до этого, то, по ее словам, он выглядел здоровым. Ранее адвокат зафиксировала у Березикова следы от электрошокера. "Он мне жаловался, что ему угрожали, на то, что опасается, что его убьют… Он жаловался на то, что силовики вывезли его за город и пытали электрошокерами", - рассказала Ирина Гак.

Первый случай применения поправок в закон об адвокатуре, которые позволяют лишать адвоката статуса за проживание за границей, для «Кавказского узла» прокомментировали правовед, бывший доцент Волгоградского государственного университета Роман Мельниченко, представитель Межрегиональной общественной организации адвокатов и юристов "Инициатива 2018" Сергей Наумов, адвокат Тимур Филиппов и представитель проекта «Слово защите».

Восстановление статуса адвоката возможно лишь в случае, если статус был приостановлен, а не прекращен, пояснил Роман Мельниченко. «В рассматриваемом же примере (Ирины Гак) статус адвоката был прекращен, что означает невозможность его восстановления. У бывшего адвоката есть возможность получить его заново, сдав соответствующие квалификационные экзамены и заплатив палате определённую денежную сумму "первого адвокатского взноса"», - сказал он «Кавказскому узлу».

Он полагает, что есть смысл оспаривать решение совета палаты, так как примененная статья новая и "необкатанная". «Если промолчать, то закрепится практика автоматического лишения статуса "выехавших адвокатов". Можно обратить в этом случае внимание на используемую в законе фразы "может прекратить статус": то есть адвокатская палата может и проигнорировать эту статью вообще и даже обращение министерства юстиции о прекращении статуса выехавшего адвоката оставить без удовлетворения на законном основании. Очень печально, что адвокатские управленцы этого не сделали, то есть собственноручно и добровольно выступили сообщниками движения по закрепощению российских адвокатов», - отметил он.

По его мнению, правило о лишении статуса выехавшего адвоката прямо не противоречит Конституции РФ, что “не означает цивилизованность подобного шага”.

«Любой конституционный строй является стабильным, но не непоколебимым феноменом. В контекстах 1993 года, когда принималась Конституция РФ, права человека являлись высшей ценностью в соответствии с нормами международного сообщества, сейчас же Россия идет по пути изоляции от международно-правовых ценностей. В этой парадигме индивид как самостоятельная единица теряет свой социальный вес. Еще в начале нулевых российские адвокатские управленцы были зачинщиками подобных процессов, которые мы называем "закрепощением адвокатов". Именно адвокатура впервые ограничила, например, право сдачи экзамена кандидатом на получение статуса адвоката только регионом своего проживания, затем ограничила переход адвокатов из одной палаты в другую. Российское государство следует сегодня в том же ключе, считая граждан государственной собственностью. Выехавший адвокат - это утраченная собственность, чтобы такое пресечь и была введена норма о лишении статуса адвоката за выезд. В новых контекстах национализации личности данное правило о лишении статуса выехавшего адвоката выглядит вполне конституционным, что не означает цивилизованность подобного шага», - подчеркнул он.

В апреле 2024 года в закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (№ 63‑ФЗ) были внесены поправки. Согласно им, с 20 октября адвоката можно лишить статуса, если он выехал из России на срок более одного года или на постоянное место жительства. Исключения составляют выезд для лечения, учебы, по служебной необходимости членов семьи или по «уважительным причинам». В декабре 2023 года «Инициатива 2018» обратилась в ООН, международные ассоциации адвокатов и правозащитные организации с просьбой обратить внимание на нарушение прав адвокатов в России.

Россия проигнорировала запрос ООН по поводу внесения изменений в законе о «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», рассказал представитель Межрегиональной общественной организации адвокатов и юристов "Инициатива 2018" Сергей Наумов. «В ответ на обращение «Инициативы 2018» специальные докладчики ООН направили коммуникацию правительству РФ, которое до настоящего времени на нее не ответило», - сообщил он «Кавказскому узлу».

Он также считает, что есть смысл оспаривать лишение статуса адвоката на основании новых поправок.

«Восстановить статус можно только посредством новой сдачи квалификационного экзамена на общих основаниях и, как правило, внесения установленного палатой вступительного взноса. Смысл оспаривать прекращение статуса есть, но судя по всему, придется это делать в контексте оспаривания самого закона, на основании которого это прекращение произведено. Закон, очевидно, не соответствует Конституции России и международным стандартам. Более подробное обоснование этого приведено в специальном заявлении “Инициативы 2018”, обнародованном еще в 2023 году, на стадии предложения обсуждаемой поправки к принятию», - отметил он.

Адвокат Тимур Филиппов также считает закон антиконституционным. «Конституция РФ гарантирует свободу труда, включая право на выбор профессии и рода занятий. Поправки в Закон об адвокатуре (ФЗ-63) от 20.10.2024, фактически лишили адвокатов, уехавших за границу, права заниматься профессией без нарушения закона, что приравнивается к прямому ограничению профессиональной деятельности, запрету на профессию. Статья 15 Конституции РФ требует, чтобы законы не противоречили Конституции и международным договорам. Россия не денонсировала большинство международных соглашений по правам человека, в том числе Международный пакт о гражданских и политических правах, который прямо запрещает дискриминацию по признаку места проживания. Поправки коснулись исключительно адвокатов, они не затронули судей, прокуроров, нотариусов, преподавателей права и других. Это говорит об избирательном применении репрессивной нормы, нацеленном именно на правозащитное сообщество. Это нарушает принцип равенства перед законом (статья 19 Конституции) и демонстрирует политическую ангажированность нормы. Ранее адвоката можно было лишить статуса только за дисциплинарные проступки или грубые нарушения закона, теперь – за факт жизни за границей, даже если он продолжает работать дистанционно, участвовать в онлайн-заседаниях и соблюдать этику. Это разрушает принцип независимости адвокатуры, превращая палаты в карательный орган по указке Минюста. Фактически использовалась подмена понятия “недобросовестности” местом проживания», - сказал он «Кавказскому узлу».

Оспаривать решение можно, но это, по мнению Филиппова, вряд ли это даст какой-то результат.

«Формально, Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» (статья 15) позволяет повторно сдать экзамен на статус адвоката даже после лишения статуса, если нет пожизненного запрета по приговору суда. Однако это не восстановление статуса, а повторное получение с нуля. Придется пройти весь путь заново: подача документов, экзамен и так далее. Если есть репутация «неблагонадежного» или «иноагента», палата может формально отказать под надуманным предлогом или не допустить до экзамена вовсе. При этом оспаривание через суд почти бессмысленно в РФ: российские суды практически никогда не идут против решений Минюста и адвокатских палат, особенно если речь идет о политически ангажированных случаях. К тому же аргументация палат и Минюста формально будет “в рамках закона”: мол, “покинул РФ более чем на год, исключения не доказал, значит подлежит прекращению”. Даже если адвокат вернется и подаст в суд — уже утрачено время, практика, репутация, а шансы на восстановление минимальны», - указал он.

В проекте «Слово защите» также считают поправки антиконституционным. «Редакция «Слова защите» полностью солидарна с организацией юристов «Инициатива-2018», которая еще до принятия этих поправок была против и обращалась по этому вопросу в правозащитные организации и ООН. С апреля 2024 года в российском законодательстве действует положение, позволяющее прекратить статус адвоката, если он уехал из страны более чем на год за исключением отдельных случаев (лечение, учеба, служебная необходимость и прочие «уважительные причины»). Однако правозащитники указывают, что это положение вступает в противоречие с Конституцией и международными обязательствами России. Так, статья 27 Конституции РФ гарантирует свободу выезда из страны, а статья 37 — право на свободный выбор профессии. Новый механизм исключения фактически наказывает адвокатов за реализацию этих прав. Кроме того, в самом законе 63-ФЗ нет требования к постоянному проживанию на территории РФ, а статья 17 содержит исчерпывающий перечень оснований для прекращения статуса — среди них нет пункта о выезде за границу. Более того, статья 2 закона прямо предусматривает возможность адвокатской деятельности за рубежом», - сказал «Кавказскому узлу» представитель проекта.

Происходящее с Гак – попытка избавиться от «нерукопожатных адвокатов», уверен он. «Как известно, Гак работала по делам с пацифистской позицией: она представляла погибшего в ростовском спецприемнике активиста Анатолия Березикова, документировала следы пыток и заявляла о давлении силовиков. Очевидно, что лишение ее статуса адвоката – это очередная попытка избавиться от «нерукопожатных адвокатов», о чем открыто заявляет глава Минюста Чуйченко. Недавно он заявил об этом на ПМЭФ. Ирина Гак — не единственная, кого лишили статуса за политическую позицию, таких адвокатов много, например, Михаил Беньяш. Что касается вопроса о целесообразности обжалования решения о лишении статуса адвоката в судебном порядке, на наш взгляд, такое обжалование имеет смысл. Закон предусматривает возможность сохранения статуса при наличии уважительных причин для длительного выезда из России, и указание на такие причины может служить основанием признать лишение статуса неправомерным. Кроме того, даже несмотря на то, что российская правовая система формально не является прецедентной, подобное дело могло бы сыграть важную роль – в том числе в демонстрации несоблюдения закона в его буквальном толковании, что может быть полезно для других адвокатов, оказавшихся в аналогичной ситуации. Все мы видим, что в последнее время повязка у Фемиды в России просто слетела с глаз. В стране, где людей сажают на такие огромные сроки только за слова, нет смысла бороться с ветряными мельницами. Все решат в пользу государства, которое в лице власти прямо говорит о том, что «нерукопожатным адвокатам» не место в адвокатуре», - указал он.

Сама Ирина Гак отказалась комментировать прекращение статуса. "Ирина решила, что на данной стадии она не будет сообщать никаких деталей и обстоятельств”, - сообщила президент Международной ассоциации российских адвокатов Каринна Москаленко «Кавказскому узлу».

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