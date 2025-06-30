Адвокат из Ростова-на-Дону лишена статуса из-за отъезда из России

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Адвокатская палата Ростовской области лишила статуса адвоката Ирину Гак, представлявшую интересы погибшего в спецприемнике активиста Анатолия Березикова. Это первый случай применения поправок в закон об адвокатуре, которые позволяют лишать адвоката статуса за проживание за границей.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня 2023 года силовики провели обыски у Ирины Гак, адвоката погибшего активиста Анатолия Березикова и у активистки Татьяны Спорышевой, которая также представляла интересы Березикова. По словам Спорышевой, обыск прошел в рамках проверки по статье о призывах к экстремизму, силовики изъяли у нее технику. Спустя несколько дней стало известно, что Гак уехала в Грузию.

Анатолий Березиков 14 июня 2023 года умер в ростовском спецприемнике, где отбывал третий подряд административный арест после пацифистской акции. Срок ареста активиста истекал 15 июня. Адвокату Ирине Гак рассказали про его смерть, когда она пришла к нему на встречу. При этом, когда Гак встречалась с подзащитным за несколько дней до этого, то, по ее словам, он выглядел здоровым. Ранее адвокат зафиксировала у Березикова следы от электрошокера. "Он мне жаловался, что ему угрожали, на то, что опасается, что его убьют… Он жаловался на то, что силовики вывезли его за город и пытали электрошокерами", - рассказала Ирина Гак.

Адвокатская палата Ростовской области по требованию Минюста лишила статуса адвоката Ирину Гак из-за ее проживания за пределами страны, сообщила на своей странице в Facebook* президент Международной ассоциации российских адвокатов Каринна Москаленко. "В России стало одним настоящим адвокатом меньше", - написала она, пояснив, что причиной лишения статуса Гак стало то, что она по личным (уважительным) причинам не могла находиться в России".

На сайте адвокатской палаты Ростовской области статус адвоката Гак по данным на 00.59 мск значится как действующий. На сайте палаты приведено сообщение о заседании ее совета, который состоялся 30 мая. "На заседании совета рассмотрено десять дисциплинарных производств, из которых пять возбуждено по жалобам доверителей, три – по сообщению суда, одно – по представлению главного управления министерства юстиции РФ по Ростовской области, одно – по представлению вице-президента АПРО", – говорится в сообщении. Участники совета рассмотрели пять дисциплинарных дел, приняв решение о прекращении и приостановлении статуса ряда адвокатов. Имена адвокатов, которые лишены статуса, в сообщении не приведены.

Москаленко в октябре 2023-го говорила что защищала Гак после того, как "в ее дом в Ростове-на-Дону ворвались силовики, произвели обыск" в нарушение нормы о том, что, если он проводится у адвоката, при этом должен присутствовать представитель адвокатской палаты. "Она, ее дочь и супруг пострадали от грубейшего вмешательства в их личную жизнь. Их заставили лечь на пол и пережить сильнейший стресс. Это предмет нашей большой серьезной жалобы в органы ООН", - процитировал тогда ее слова Forbes. По словам Москаленко, после случившегося Гак проходила психологическую реабилитацию.

Ирина Гак также защищала Кирилла Скрипина, юриста страховой компании, по делу о надписи про Путина на здании. В этом деле она подавала апелляцию на его арест, сообщил проект "Слово защите".

В апреле 2024 года в закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (№ 63‑ФЗ) были внесены поправки. Согласно им, с 20 октября адвоката можно лишить статуса, если он выехал из России на срок более одного года или на постоянное место жительства. Исключения составляют выезд для лечения, учёбы, по служебной необходимости членов семьи или по "уважительным причинам". Случай Ирины Гак стал первым известным случаем лишения адвокатского статуса на этом основании, говорится в публикации.

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