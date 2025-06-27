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05:56, 27 июня 2025

Военнослужащий осужден в Нальчике за оставление части

Военный в суде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к трем годам колонии военнослужащего Мугуева, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Российские военнослужащие. Фото: https://function.mil.ru
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Мобилизация лишила контрактников с юга России возможности уволиться
Иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с окончанием срока контракта, гарнизонные суды на юге России отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации. 

Военнослужащий по фамилии Мугуев 26 июня признан виновным по части 3.1 статьи 337 УК РФ , сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Мугуев "17 февраля 2025 г. в период мобилизации" без уважительных причин самовольно оставил место службы – воинскую часть в Моздоке. "28 февраля 2025 г. Мугуев добровольно прибыл на службу, а с 17 до 28 февраля 2025 г. проводил время по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Подсудимый "высказал сожаление о содеянном". Он приговорен к трем годам колонии общего режима. "Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор", - отмечается в публикации.

Имя военнослужащего в публикации не названо. По состоянию на 05.55 мск, карточка дела Мугуева на сайте суда недоступна. "Информация временно недоступна. Приносим свои извинения. Попробуйте обратиться позже или обратитесь непосредственно в суд", - говорится в сообщении на странице картотеки дел.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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Автор: "Кавказский узел"

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