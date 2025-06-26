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21:53, 26 июня 2025

Сторонники евроинтеграции Грузии призвали граждан активизировать протест

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Репрессии против критиков "Грузинской мечты" стали массовыми, необходимо обеспечить громкий публичный протест против ее политики, заявили активисты, призвав жителей Тбилиси выйти на проспект Руставели вечером 29 июня. Сегодня движение по проспекту перекрыто в 211-й день подряд. 

Как писал "Кавказский узел", 24 июня, на 209-й день непрерывных протестов сторонники евроинтеграции Грузии вышли к зданию парламента с потретами политзаключенных и потребовали освободить всех задержанных за участие в демонстрациях. 

Протестующие в Тбилиси с ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Акции с этими требованиями проходят и в других городах Грузии, в том числе в Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси. 

Протестующие в Тбилиси сегодня, на 211-й день непрерывных протестов, вновь перекрыли движение на проспекте Руставели напротив здания парламента, передает Publika. 

Ранее сегодня активисты собрались у здания Верховного суда Грузии, протестуя против принятых “Грузинской мечтой” поправок в закон о судах общей юрисдикции. Изменения, принятые в окончательном чтении 80 голосами “за”, существенно ограничивают возможности журналистов по освещению судебных процессов - они предусматривают запрет на съемку во дворах и коридорах суда и позволяют изымать у всех входящих в здание суда людей любые записывающие устройства и личные вещи. 

Согласно принятым поправкам, видео- и аудиозапись процесса могут проводиться только с разрешения Высшего совета юстиции и должны осуществляться самим судом либо уполномоченным им лицом, отмечает Telegram-канал Tbilisi life.

Сторонники евроинтеграции Грузии призвали всех несогласных с политикой “Грузинской мечты” собраться на массовую акцию протеста на проспекте Руставели в 20.00 часов 29 июня. Организаторы акции под лозунгом “Встанем на защиту Грузии” отмечают, что власти поставили на поток репрессии против гражданских активистов и оппозиционных политиков, неправительственные организации и медиа подвергаются преследованиям, а с недавнего времени граждан массово “объявляют нарушителями закона за посты в Facebook*”. 

“Если так будет продолжаться, мы все окажемся в тюрьме. Свобода страны и народа находится под реальной угрозой, поэтому  необходим громкий и постоянный публичный протест”, - цитирует призыв активистов телекомпания Pirveli.

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Автор: "Кавказский узел"

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