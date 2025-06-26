×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:49, 26 июня 2025

Активист оппозиционной азербайджанской партии арестован на 30 суток 

фото активиста со страницы главы ПНФА Али Керимли https://www.facebook.com/photo?fbid=1263685908454963&set=a.473092537514308

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист партии Народного фронта Азербайджана Агшин Абдуллаев приговорен к 30 суткам административного ареста. Соратники считают, что Абдуллаев привлечен к ответственности на основе ложного обвинения по политическим мотивам.

Как писал "Кавказский узел",  в январе партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) констатировала новую волну репрессий против гражданского общества, осудив аресты журналистов и активистов. 22 марта и 1 апреля были арестованы активисты партии Кенан Зейналов и Заур Рзалы, а 8 апреля под арест на 30 суток был отправлен их соратник Эльнур Гулиев. В начале мая административные аресты на 30 суток получили еще два активиста ПНФА, Кенан Исмаил и Асам Али.  13 июня был задержан председатель Дашкесанской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Рузи Багиров. Суд отправил его под административный арест на 30 суток по статье о неповиновении полиции.

Член молодежного комитета партии ПНФА Агшин Абдуллаев 24 июня был вызван в 40-ое отделение Бинагадинского районного управления полиции города Баку. На следующий день, 25 июня Бинагадинский районный суд приговорил его к 30 суткам административного ареста, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе ПНФА.

«Детали дела нам пока неизвестны. Нам лишь подтвердили из суда решение об аресте. Мы планируем привлечь на защиту Агшина Абдуллаева адвоката по правам человека, который запросит решение суда и обжалует его. Однако, несомненно Агшина арестовали по ложному обвинению, какое бы ему правонарушение формально не вменили бы. Дело носит политический характер и истинная причина ареста Агшина в его оппозиционной деятельности и активности в социальных сетях. В последние годы десятки активистов ПНФА были арестованы по надуманным административным делам. А 15 членов партии в настоящее время томятся в тюрьмах по сфабрикованным уголовным делам», - сказал представитель партии.

В связи с праздничным днем в Азербайджане (26 июня отмечается День вооруженных сил) получить комментарии в Бинагадинском суде и МВД не удалось.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Представители "Русской общины" подошли к молодому человеку, когда он танцевал лезгинку. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "ЧП Чечня" от 19.06.25, https://t.me/chp_checchnya/4708?single
00:55, 26 июня 2025
Конфликт "Русской общины" с кавказцами в Люблино остался вне правовых последствий
Фарид Исмаилов. Скриншот фото haqqin.az от 17.01.25, https://haqqin.az/news/337861.
14:26, 25 июня 2025
Арестованный журналист пожаловался на отсутствие качественной медицинской помощи
Назим Бейдемирли. Фото: Turan https://www.turan.az
04:24, 25 июня 2025
Оставлен в силе приговор Назиму Бейдемирли
Рубен Варданян в суде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
04:05, 25 июня 2025
Суд в Баку отказался рассматривать протест Варданяна
Айтадж Тапдыг, ​​Нурлан Гахраманлы и Айнур Эльгюнеш (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото: Фатима Мовламлы https://jam-news.net/ru, https://www.facebook.com/photo.php принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15:55, 24 июня 2025
Продлен срок ареста троим журналистам по делу Meydan TV
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
08:27, 4 мая 2025
Ветер с Апшерона
4 причины отказаться от участия в московском параде
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/S.Dal Мода на извинения: от Чечни до самых окраин

Блогеры
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
21:51, 19 июня 2025
Ветер с Апшерона
Низвержение авторитетов
Фото
19:45, 15 июня 2025
Ветер с Апшерона
10
Атомная ИРИ нам не нужна
Фото
13:29, 13 июня 2025
Ветер с Апшерона
5
Азербайджан против России в иранском вопросе
Фото
07:44, 10 июня 2025
Ветер с Апшерона
5
Азербайджан - чемпион мира по футболу!
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Баграт Галстанян. Фото: REPORT https://report.az/ru/v-regione/kandidatom-v-premery-armenii-stal-arhiepiskop-galstanyan/
25 июня 2025, 12:55
Архиепископ Галстанян задержан по делу о госперевороте в Армении

Магомед-Султан Магомедов. Фото: magomedsultanmagomedov / Telegram
25 июня 2025, 11:11
Госсекретарь Дагестана Магомедов задержан

Адгур Ардзинба. Фото: https://mineconom-ra.org/ru/news/interview/786/
24 июня 2025, 12:58
Апелляционный суд отменил арест Ардзинбы

Участники голодовки в Чиатуре. Кадр прямой трансляции на Facebook*-cтранице მაღაროელი
23 июня 2025, 20:56
Шахтеры Чиатуры требуют освободить арестованных коллег

Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше