Активист оппозиционной азербайджанской партии арестован на 30 суток

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Агшин Абдуллаев приговорен к 30 суткам административного ареста. Соратники считают, что Абдуллаев привлечен к ответственности на основе ложного обвинения по политическим мотивам.

Как писал "Кавказский узел", в январе партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) констатировала новую волну репрессий против гражданского общества, осудив аресты журналистов и активистов. 22 марта и 1 апреля были арестованы активисты партии Кенан Зейналов и Заур Рзалы, а 8 апреля под арест на 30 суток был отправлен их соратник Эльнур Гулиев. В начале мая административные аресты на 30 суток получили еще два активиста ПНФА, Кенан Исмаил и Асам Али. 13 июня был задержан председатель Дашкесанской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Рузи Багиров. Суд отправил его под административный арест на 30 суток по статье о неповиновении полиции.

Член молодежного комитета партии ПНФА Агшин Абдуллаев 24 июня был вызван в 40-ое отделение Бинагадинского районного управления полиции города Баку. На следующий день, 25 июня Бинагадинский районный суд приговорил его к 30 суткам административного ареста, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе ПНФА.

«Детали дела нам пока неизвестны. Нам лишь подтвердили из суда решение об аресте. Мы планируем привлечь на защиту Агшина Абдуллаева адвоката по правам человека, который запросит решение суда и обжалует его. Однако, несомненно Агшина арестовали по ложному обвинению, какое бы ему правонарушение формально не вменили бы. Дело носит политический характер и истинная причина ареста Агшина в его оппозиционной деятельности и активности в социальных сетях. В последние годы десятки активистов ПНФА были арестованы по надуманным административным делам. А 15 членов партии в настоящее время томятся в тюрьмах по сфабрикованным уголовным делам», - сказал представитель партии.

В связи с праздничным днем в Азербайджане (26 июня отмечается День вооруженных сил) получить комментарии в Бинагадинском суде и МВД не удалось.