Свидетель Иеговы* из Черкесска получил 4,5 года колонии

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Суд в Черкесске приговорил к четырем с половиной годам колонии Свидетеля Иеговы* Владимира Фомина, признав его участником экстремистской организации. Вторая группа инвалидности у Фомина не стала для суда препятствием в назначении реального срока.

"Кавказский узел" писал, что 28 марта правозащитники признали политическим заключенным Свидетеля Иеговы* из Черкесска Владимира Фомина, которого суд поместил под стражу по делу об экстремизме, несмотря на инвалидность.

Следствие считает преступлением разговоры на библейские темы, хотя это не считается экстремизмом ни в одной стране, где ведут деятельность Свидетели Иеговы*, сказал "Кавказскому узлу" представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

Свидетеля Иеговы* из Карачаево-Черкессии Владимира Фомина со второй группой инвалидности суд отправил в колонию на 4,5 года по статьям об участии в деятельности экстремистского сообщества и вовлечении в него, сообщил сегодня в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Поводом для уголовного дела против Фомина стал разговор о Библии с местной жительницей, которая тем временем вела скрытую запись беседы по заданию силовиков, сказано на сайте, где собрана информация об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы*.



После того, как Фомина отправили в СИЗО, у него обострились хронические заболевания. Во время одного из заседаний суда мужчина потерял сознание.

Приговор Владимиру Фомину вынес 23 июня городской суд Черкесска, который слушал дело с октября 2024 года, следует из карточки дела на сайте суда.

20 апреля 2017 года Верховный суд России по иску Минюста запретил религиозные общины Свидетелей Иеговы в стране как экстремистские. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и все его филиалы вошли в перечень запрещенных организаций, сообщается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого судебного решения "Кавказский узел" освещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России по решению суда.

** внесен в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.