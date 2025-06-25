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17:53, 25 июня 2025

Депутаты утвердили отставку Умавова с поста мэра Махачкалы

Юсуп Умавов. Фото: пресс-служба администрации Махачкалы.

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Собрание депутатов Махачкалы утвердило досрочное прекращение полномочий Юсупа Умавова на посту мэра города.

Как писал "Кавказский узел", 19 июня мэр Махачкалы Юсуп Умавов объявил о своей отставке. Его преемником стал Джамбулат Салавов, который до этого возглавлял Минтранс Дагестана. Юсуп Умавов был избран на пост мэра Махачкалы в мае 2023 года, до этого был вице-мэром. 

Существующий порядок избрания мэров был введен в Дагестане для того, чтобы мэрами становились только строго согласованные на всех уровнях кандидатуры, указал заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Избирательные конкурсы и процедуры – это фикция и имитация демократических процедур", – сказал он "Кавказскому узлу".

Собрание депутатов Махачкалы досрочно прекратило полномочия Юсупа Умавова на посту мэра столицы Дагестана, сообщили сегодня в пресс-службе администрации города.

"В администрации Махачкалы состоялось очередное заседание городского собрания депутатов. На повестке стояло семь вопросов, в том числе досрочное прекращение полномочий главы городского округа "город Махачкала" Юсупа Умавова. Такое решение в итоге было принято", - цитирует представителя администрации Махачкалы "Интерфакс".

Напомним, сам Юсуп Умавов объяснил свой уход с поста мэра Махачкалы необходимостью более эффективного построения системы управления в столице Дагестана.

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